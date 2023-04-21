https://ria.ru/20230421/turtsiya-1866954099.html
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт
Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:00
2023-04-21T17:00
2023-04-21T17:00
в мире
турция
белоруссия
кемаль кылычдароглу
нато
народный альянс
александр лукашенко
швеция
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста по "белорусскому сценарию", заявил российский тюрколог Иван Стародубцев. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого. "14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, возможно, одни из самых трудных в турецкой истории и одни из самых трудных для действующей турецкой власти… Эрдоган столкнулся с исключительным, тяжелейшим сопротивлением со стороны Запада его переизбранию. Если он побеждает на выборах, то очевидно, что это не устроит никого из оппозиции, это не устроит и Запад", - заявил Стародубцев на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня". В случае победы Эрдогана дальнейшие действия Запада прогнозировать пока что трудно, считает эксперт. По его словам, для того, чтобы показать, что не только оппозиция для Запада может быть привлекательным партнером, но и действующая власть, Турция согласилась на принятие в НАТО Финляндии, хотя эта страна практически не выполнила взятые на себя перед Турцией обязательства. "31 марта турецкий парламент проголосовал за то, чтобы снять турецкое вето на финскую заявку в НАТО. Это было решение чисто политическое. Оно не имеет никакого отношения к тому, что Финляндия что-то сделала из того, что она пообещала туркам в прошлом году. Речь о другом – Турция вступает в выборы", - отметил он. Соответственно, от исхода президентских выборов будет зависеть, согласится ли Турция на прием в альянс Швеции – Запад хотел бы провести эту процедуру на очередном саммите НАТО в июле, говорит эксперт. "Все зависит от того, кто победит на предстоящих выборах, – победит оппозиция или Тайип Эрдоган. Здесь происходит развилка, потому что оппозиция в Турции исключительно прозападная. Не вызывает никаких сомнений, что одно из первых решений оппозиции будет, что они поддержат шведскую заявку на членство в НАТО. Что касается Тайипа Эрдогана, то здесь ситуация другая", - считает эксперт. Позиция Эрдогана, если он останется президентом, по вопросу членства Швеции в НАТО будет зависеть как от реакции Запада на его победу, так и от того, выполнит ли Швеция обещания перед Турцией. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html
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в мире, турция, белоруссия, кемаль кылычдароглу, нато, народный альянс, александр лукашенко, швеция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Белоруссия, Кемаль Кылычдароглу, НАТО, Народный альянс, Александр Лукашенко, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт
Тюрколог Стародубцев: Запад и прозападная оппозиция сопротивляются переизбранию Эрдогана
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста по "белорусскому сценарию", заявил российский тюрколог Иван Стародубцев.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" 74-летний Кемаль Кылычдароглу
. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
Запад запаниковал. Куда свернет Турция
"14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, возможно, одни из самых трудных в турецкой истории и одни из самых трудных для действующей турецкой власти… Эрдоган столкнулся с исключительным, тяжелейшим сопротивлением со стороны Запада его переизбранию. Если он побеждает на выборах, то очевидно, что это не устроит никого из оппозиции, это не устроит и Запад", - заявил Стародубцев на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
В случае победы Эрдогана дальнейшие действия Запада прогнозировать пока что трудно, считает эксперт.
«
"Если Запад спокойно реагирует на победу Эрдогана – это одна история. Если Запад начинает устраивать ему "белорусский сценарий" с непризнанием результатов выборов, начинает давить, начинает раскачивать ситуацию внутри Турции – это совершенно другая история", - считает он.
По его словам, для того, чтобы показать, что не только оппозиция для Запада может быть привлекательным партнером, но и действующая власть, Турция согласилась на принятие в НАТО Финляндии
, хотя эта страна практически не выполнила взятые на себя перед Турцией обязательства.
Турция уже сделала свой выбор
"31 марта турецкий парламент проголосовал за то, чтобы снять турецкое вето на финскую заявку в НАТО. Это было решение чисто политическое. Оно не имеет никакого отношения к тому, что Финляндия что-то сделала из того, что она пообещала туркам в прошлом году. Речь о другом – Турция вступает в выборы", - отметил он.
Соответственно, от исхода президентских выборов будет зависеть, согласится ли Турция на прием в альянс Швеции
– Запад хотел бы провести эту процедуру на очередном саммите НАТО в июле, говорит эксперт.
"Все зависит от того, кто победит на предстоящих выборах, – победит оппозиция или Тайип Эрдоган. Здесь происходит развилка, потому что оппозиция в Турции исключительно прозападная. Не вызывает никаких сомнений, что одно из первых решений оппозиции будет, что они поддержат шведскую заявку на членство в НАТО. Что касается Тайипа Эрдогана, то здесь ситуация другая", - считает эксперт.
США готовятся взорвать Турцию
Позиция Эрдогана, если он останется президентом, по вопросу членства Швеции в НАТО будет зависеть как от реакции Запада на его победу, так и от того, выполнит ли Швеция обещания перед Турцией.
После прошедших в Белоруссии
9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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