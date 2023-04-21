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Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
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17:00 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/turtsiya-1866954099.html
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт
Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:00
2023-04-21T17:00
в мире
турция
белоруссия
кемаль кылычдароглу
нато
народный альянс
александр лукашенко
швеция
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста по "белорусскому сценарию", заявил российский тюрколог Иван Стародубцев. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого. "14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, возможно, одни из самых трудных в турецкой истории и одни из самых трудных для действующей турецкой власти… Эрдоган столкнулся с исключительным, тяжелейшим сопротивлением со стороны Запада его переизбранию. Если он побеждает на выборах, то очевидно, что это не устроит никого из оппозиции, это не устроит и Запад", - заявил Стародубцев на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня". В случае победы Эрдогана дальнейшие действия Запада прогнозировать пока что трудно, считает эксперт. По его словам, для того, чтобы показать, что не только оппозиция для Запада может быть привлекательным партнером, но и действующая власть, Турция согласилась на принятие в НАТО Финляндии, хотя эта страна практически не выполнила взятые на себя перед Турцией обязательства. "31 марта турецкий парламент проголосовал за то, чтобы снять турецкое вето на финскую заявку в НАТО. Это было решение чисто политическое. Оно не имеет никакого отношения к тому, что Финляндия что-то сделала из того, что она пообещала туркам в прошлом году. Речь о другом – Турция вступает в выборы", - отметил он. Соответственно, от исхода президентских выборов будет зависеть, согласится ли Турция на прием в альянс Швеции – Запад хотел бы провести эту процедуру на очередном саммите НАТО в июле, говорит эксперт. "Все зависит от того, кто победит на предстоящих выборах, – победит оппозиция или Тайип Эрдоган. Здесь происходит развилка, потому что оппозиция в Турции исключительно прозападная. Не вызывает никаких сомнений, что одно из первых решений оппозиции будет, что они поддержат шведскую заявку на членство в НАТО. Что касается Тайипа Эрдогана, то здесь ситуация другая", - считает эксперт. Позиция Эрдогана, если он останется президентом, по вопросу членства Швеции в НАТО будет зависеть как от реакции Запада на его победу, так и от того, выполнит ли Швеция обещания перед Турцией. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html
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турция
белоруссия
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в мире, турция, белоруссия, кемаль кылычдароглу, нато, народный альянс, александр лукашенко, швеция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Белоруссия, Кемаль Кылычдароглу, НАТО, Народный альянс, Александр Лукашенко, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган
Запад сопротивляется переизбранию Эрдогана, считает эксперт

Тюрколог Стародубцев: Запад и прозападная оппозиция сопротивляются переизбранию Эрдогана

© Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад на выборах президента Турции поддерживает оппозицию и в случае новой победы Тайипа Эрдогана теоретически может даже организовать масштабные акции протеста по "белорусскому сценарию", заявил российский тюрколог Иван Стародубцев.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
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"14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, возможно, одни из самых трудных в турецкой истории и одни из самых трудных для действующей турецкой власти… Эрдоган столкнулся с исключительным, тяжелейшим сопротивлением со стороны Запада его переизбранию. Если он побеждает на выборах, то очевидно, что это не устроит никого из оппозиции, это не устроит и Запад", - заявил Стародубцев на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
В случае победы Эрдогана дальнейшие действия Запада прогнозировать пока что трудно, считает эксперт.
«
"Если Запад спокойно реагирует на победу Эрдогана – это одна история. Если Запад начинает устраивать ему "белорусский сценарий" с непризнанием результатов выборов, начинает давить, начинает раскачивать ситуацию внутри Турции – это совершенно другая история", - считает он.
По его словам, для того, чтобы показать, что не только оппозиция для Запада может быть привлекательным партнером, но и действующая власть, Турция согласилась на принятие в НАТО Финляндии, хотя эта страна практически не выполнила взятые на себя перед Турцией обязательства.
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"31 марта турецкий парламент проголосовал за то, чтобы снять турецкое вето на финскую заявку в НАТО. Это было решение чисто политическое. Оно не имеет никакого отношения к тому, что Финляндия что-то сделала из того, что она пообещала туркам в прошлом году. Речь о другом – Турция вступает в выборы", - отметил он.
Соответственно, от исхода президентских выборов будет зависеть, согласится ли Турция на прием в альянс Швеции – Запад хотел бы провести эту процедуру на очередном саммите НАТО в июле, говорит эксперт.
"Все зависит от того, кто победит на предстоящих выборах, – победит оппозиция или Тайип Эрдоган. Здесь происходит развилка, потому что оппозиция в Турции исключительно прозападная. Не вызывает никаких сомнений, что одно из первых решений оппозиции будет, что они поддержат шведскую заявку на членство в НАТО. Что касается Тайипа Эрдогана, то здесь ситуация другая", - считает эксперт.
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Позиция Эрдогана, если он останется президентом, по вопросу членства Швеции в НАТО будет зависеть как от реакции Запада на его победу, так и от того, выполнит ли Швеция обещания перед Турцией.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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