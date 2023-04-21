https://ria.ru/20230421/tiktok-1866956637.html

TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые - РИА Новости, 21.04.2023

TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:09

2023-04-21T17:09

2023-04-21T18:36

в мире

китай

технологии

россия

сша

tiktok

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По мнению ученых НОАК, TikTok присоединился к Facebook*, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам в действиях, которые "значительно подорвали моральный облик российских военных" и их международный имидж. В частности, утверждается в докладе, правительство США и их союзники использовали платформы социальных сетей для того, чтобы пропагандировать контент, который выставляет Россию жестокой, тогда как Украину показывает в более выгодном свете. Кроме того, компании предлагают возможность создавать при помощи искусственного интеллекта фейковые тексты, изображения и видео, которые "ставят российскую армию под прицел общественного мнения". Издание напоминает, что главные офисы TikTok (платформы с миллиардом пользователей по всему миру) находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре, но само приложение полностью принадлежит ByteDance — технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине и подчиняющемуся китайским законам.Авторы доклада отметили, что все это преподнесло Китаю ценный урок. "По мере того как влияние гражданских высокотехнологичных компаний становится все заметнее, разница между их идеями и интересами с государственными становится все больше", — подчеркивают они. В итоге аналитики приходят к выводу о необходимости усилить надзор за такими компаниями, чтобы избежать рисков, которые те могут принести политике, экономике, культуре и военной безопасности. При этом в США видят в TikTok угрозу — так, глава ЦРУ Уильям Берн опасается, что власти КНР смогут получать через соцсеть данные американцев. В марте в сенат внесли законопроект о полном запрете TikTok в США. Сообщалось, что администрация Джо Байдена очень поддерживает эту инициативу. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865833651.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, технологии, россия, сша, tiktok, народно-освободительная армия китая