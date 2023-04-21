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TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые - РИА Новости, 21.04.2023
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17:09 21.04.2023 (обновлено: 18:36 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/tiktok-1866956637.html
TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые
TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые - РИА Новости, 21.04.2023
TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые
Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:09
2023-04-21T18:36
в мире
китай
технологии
россия
сша
tiktok
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По мнению ученых НОАК, TikTok присоединился к Facebook*, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам в действиях, которые "значительно подорвали моральный облик российских военных" и их международный имидж. В частности, утверждается в докладе, правительство США и их союзники использовали платформы социальных сетей для того, чтобы пропагандировать контент, который выставляет Россию жестокой, тогда как Украину показывает в более выгодном свете. Кроме того, компании предлагают возможность создавать при помощи искусственного интеллекта фейковые тексты, изображения и видео, которые "ставят российскую армию под прицел общественного мнения". Издание напоминает, что главные офисы TikTok (платформы с миллиардом пользователей по всему миру) находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре, но само приложение полностью принадлежит ByteDance — технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине и подчиняющемуся китайским законам.Авторы доклада отметили, что все это преподнесло Китаю ценный урок. "По мере того как влияние гражданских высокотехнологичных компаний становится все заметнее, разница между их идеями и интересами с государственными становится все больше", — подчеркивают они. В итоге аналитики приходят к выводу о необходимости усилить надзор за такими компаниями, чтобы избежать рисков, которые те могут принести политике, экономике, культуре и военной безопасности. При этом в США видят в TikTok угрозу — так, глава ЦРУ Уильям Берн опасается, что власти КНР смогут получать через соцсеть данные американцев. В марте в сенат внесли законопроект о полном запрете TikTok в США. Сообщалось, что администрация Джо Байдена очень поддерживает эту инициативу. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865833651.html
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в мире, китай, технологии, россия, сша, tiktok, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Технологии, Россия, США, TikTok, Народно-освободительная армия Китая
TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

Ученые китайской армии заявили об участии TikTok в когнитивной войне против России

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
По мнению ученых НОАК, TikTok присоединился к Facebook*, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам в действиях, которые "значительно подорвали моральный облик российских военных" и их международный имидж.
В частности, утверждается в докладе, правительство США и их союзники использовали платформы социальных сетей для того, чтобы пропагандировать контент, который выставляет Россию жестокой, тогда как Украину показывает в более выгодном свете. Кроме того, компании предлагают возможность создавать при помощи искусственного интеллекта фейковые тексты, изображения и видео, которые "ставят российскую армию под прицел общественного мнения".
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Издание напоминает, что главные офисы TikTok (платформы с миллиардом пользователей по всему миру) находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре, но само приложение полностью принадлежит ByteDance — технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине и подчиняющемуся китайским законам.
«

"Это первый случай, когда гражданская высокотехнологичная компания развязала когнитивную войну в период крупномасштабной войны. Когнитивная война, управляемая СМИ и основанная на мобильном интернете, оказала огромное воздействие на этот конфликт", — говорится в исследовании.

Авторы доклада отметили, что все это преподнесло Китаю ценный урок.
"По мере того как влияние гражданских высокотехнологичных компаний становится все заметнее, разница между их идеями и интересами с государственными становится все больше", — подчеркивают они.
В итоге аналитики приходят к выводу о необходимости усилить надзор за такими компаниями, чтобы избежать рисков, которые те могут принести политике, экономике, культуре и военной безопасности.
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При этом в США видят в TikTok угрозу — так, глава ЦРУ Уильям Берн опасается, что власти КНР смогут получать через соцсеть данные американцев. В марте в сенат внесли законопроект о полном запрете TikTok в США. Сообщалось, что администрация Джо Байдена очень поддерживает эту инициативу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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