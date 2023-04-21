TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые
Ученые китайской армии заявили об участии TikTok в когнитивной войне против России
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В частности, утверждается в докладе, правительство США и их союзники использовали платформы социальных сетей для того, чтобы пропагандировать контент, который выставляет Россию жестокой, тогда как Украину показывает в более выгодном свете. Кроме того, компании предлагают возможность создавать при помощи искусственного интеллекта фейковые тексты, изображения и видео, которые "ставят российскую армию под прицел общественного мнения".
Издание напоминает, что главные офисы TikTok (платформы с миллиардом пользователей по всему миру) находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре, но само приложение полностью принадлежит ByteDance — технологическому гиганту, базирующемуся в Пекине и подчиняющемуся китайским законам.
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"Это первый случай, когда гражданская высокотехнологичная компания развязала когнитивную войну в период крупномасштабной войны. Когнитивная война, управляемая СМИ и основанная на мобильном интернете, оказала огромное воздействие на этот конфликт", — говорится в исследовании.
Авторы доклада отметили, что все это преподнесло Китаю ценный урок.
"По мере того как влияние гражданских высокотехнологичных компаний становится все заметнее, разница между их идеями и интересами с государственными становится все больше", — подчеркивают они.
В итоге аналитики приходят к выводу о необходимости усилить надзор за такими компаниями, чтобы избежать рисков, которые те могут принести политике, экономике, культуре и военной безопасности.
При этом в США видят в TikTok угрозу — так, глава ЦРУ Уильям Берн опасается, что власти КНР смогут получать через соцсеть данные американцев. В марте в сенат внесли законопроект о полном запрете TikTok в США. Сообщалось, что администрация Джо Байдена очень поддерживает эту инициативу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.