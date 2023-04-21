https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html

Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины

Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины - РИА Новости, 21.04.2023

Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, накануне заявивший, что неспособность ЕС договорится о совместных закупках снарядов для Киева является тестом на независимость РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:12

2023-04-21T16:12

2023-04-21T16:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий кулеба

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

нато

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, накануне заявивший, что неспособность ЕС договорится о совместных закупках снарядов для Киева является тестом на независимость союза, в пятницу позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы попросить о помощи в решении вопроса. В четверг Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза и назвал эту ситуацию разочаровывающей. "В нашем телефонном разговоре я поблагодарил Жозепа Борреля за всю европейскую помощь, в том числе за последний 1 миллиард евро на срочные потребности в боеприпасах. Я призвал Верховного представителя помочь завершить как можно раньше обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на 1 миллиард евро, чтобы обеспечить безопасность Европы", - написал Кулеба в Twitter. Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Половина суммы должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов ЕС. Второй миллиард евро планируется использовать для совместных закупок. План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/podgotovka-1866936890.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато, twitter, киев