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Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины - РИА Новости, 21.04.2023
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, накануне заявивший, что неспособность ЕС договорится о совместных закупках снарядов для Киева является тестом на независимость РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:12
2023-04-21T16:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий кулеба
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
нато
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, накануне заявивший, что неспособность ЕС договорится о совместных закупках снарядов для Киева является тестом на независимость союза, в пятницу позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы попросить о помощи в решении вопроса. В четверг Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза и назвал эту ситуацию разочаровывающей. "В нашем телефонном разговоре я поблагодарил Жозепа Борреля за всю европейскую помощь, в том числе за последний 1 миллиард евро на срочные потребности в боеприпасах. Я призвал Верховного представителя помочь завершить как можно раньше обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на 1 миллиард евро, чтобы обеспечить безопасность Европы", - написал Кулеба в Twitter. Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Половина суммы должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов ЕС. Второй миллиард евро планируется использовать для совместных закупок. План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230421/podgotovka-1866936890.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато, twitter, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Twitter, Киев
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины

Глава МИД Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам Евросоюзом снарядов для Украины

© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, накануне заявивший, что неспособность ЕС договорится о совместных закупках снарядов для Киева является тестом на независимость союза, в пятницу позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы попросить о помощи в решении вопроса.
В четверг Кулеба заявил, что считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза и назвал эту ситуацию разочаровывающей.
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"В нашем телефонном разговоре я поблагодарил Жозепа Борреля за всю европейскую помощь, в том числе за последний 1 миллиард евро на срочные потребности в боеприпасах. Я призвал Верховного представителя помочь завершить как можно раньше обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на 1 миллиард евро, чтобы обеспечить безопасность Европы", - написал Кулеба в Twitter.
Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Половина суммы должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов ЕС. Второй миллиард евро планируется использовать для совместных закупок.
План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий КулебаЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТОTwitterКиев
 
 
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