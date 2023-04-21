https://ria.ru/20230421/relsy-1866971207.html

Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог

Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог - РИА Новости, 21.04.2023

Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог

Франция поставит Украине около 25 тысяч тонн рельсов для восстановления железнодорожных путей, сообщил в пятницу министр транспорта Франции Клеман Бон во время... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:50

2023-04-21T17:50

2023-04-21T17:50

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция поставит Украине около 25 тысяч тонн рельсов для восстановления железнодорожных путей, сообщил в пятницу министр транспорта Франции Клеман Бон во время официального визита в Одессе, где он пробудет до воскресенья. "Франция поставит 25 тысяч тонн рельсов для восстановления 150 километров железнодорожных путей, уничтоженных на западе Украины", - говорится на его официальной странице в Twitter. Соглашение на поставку рельсов было достигнуто в рамках проходившей в декабре конференции в Париже, которая была посвящена помощи Украине.

https://ria.ru/20230420/frantsiya-1866671955.html

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в мире, франция, украина, одесса