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Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог - РИА Новости, 21.04.2023
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17:50 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/relsy-1866971207.html
Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог
Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог - РИА Новости, 21.04.2023
Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог
Франция поставит Украине около 25 тысяч тонн рельсов для восстановления железнодорожных путей, сообщил в пятницу министр транспорта Франции Клеман Бон во время... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:50
2023-04-21T17:50
в мире
франция
украина
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция поставит Украине около 25 тысяч тонн рельсов для восстановления железнодорожных путей, сообщил в пятницу министр транспорта Франции Клеман Бон во время официального визита в Одессе, где он пробудет до воскресенья. "Франция поставит 25 тысяч тонн рельсов для восстановления 150 километров железнодорожных путей, уничтоженных на западе Украины", - говорится на его официальной странице в Twitter. Соглашение на поставку рельсов было достигнуто в рамках проходившей в декабре конференции в Париже, которая была посвящена помощи Украине.
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в мире, франция, украина, одесса
В мире, Франция, Украина, Одесса
Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог

Глава Минтранса Франции Бон пообещал Украине поставить 25 тысяч тонн рельсов для ж/д путей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные железнодорожные пути в Херсонской области
Поврежденные железнодорожные пути в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные железнодорожные пути в Херсонской области. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция поставит Украине около 25 тысяч тонн рельсов для восстановления железнодорожных путей, сообщил в пятницу министр транспорта Франции Клеман Бон во время официального визита в Одессе, где он пробудет до воскресенья.
"Франция поставит 25 тысяч тонн рельсов для восстановления 150 километров железнодорожных путей, уничтоженных на западе Украины", - говорится на его официальной странице в Twitter.
Соглашение на поставку рельсов было достигнуто в рамках проходившей в декабре конференции в Париже, которая была посвящена помощи Украине.
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