Никитин включился в работу фонда "Защитники Отечества"
Глава комиссии госсовета Никитин включился в работу фонда "Защитники Отечества"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиАндрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в первом заседании наблюдательного совета Фонда "Защитники Отечества", где были определены основные направления работы.
Как сообщил Никитин в своем телеграм-канале, в регионе уже подобраны помещения - филиал фонда в Великом Новгороде будет располагаться в отдельном здании, рядом с госпиталем ветеранов войн. Ведется работа по инвентаризации и оценке мощностей реабилитационных центров, больниц и госпиталей. Определена площадка для обучения социальных координаторов, в том числе и на базе НовГУ. Планируется, что обучение пройдут 75 человек из Новгородской, Вологодской областей и Карелии.
"Принял участие в первом заседании Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". Главное направление деятельности – адресная помощь и забота о наших бойцах и их семьях. Определили тематики рабочих групп. Основные направления: формирование реестра ветеранов боевых действий, социальное сопровождение и технические средства реабилитации, образование и трудоустройство, лекарственное обеспечение и реабилитация, психологическая помощь", - рассказал Никитин.
Никитин вошел в состав наблюдательного совета Фонда "Защитники Отечества" по поручению президента. Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Впервые о планах создать такой фонд президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Учредитель фонда - правительство РФ, финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.