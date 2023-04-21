https://ria.ru/20230421/nikitin-1866977361.html

Никитин включился в работу фонда "Защитники Отечества"

Никитин включился в работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2023

Никитин включился в работу фонда "Защитники Отечества"

Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в первом заседании наблюдательного совета... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:14

2023-04-21T18:14

2023-04-21T18:14

россия

новгородская область

великий новгород

владимир путин

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в первом заседании наблюдательного совета Фонда "Защитники Отечества", где были определены основные направления работы. Как сообщил Никитин в своем телеграм-канале, в регионе уже подобраны помещения - филиал фонда в Великом Новгороде будет располагаться в отдельном здании, рядом с госпиталем ветеранов войн. Ведется работа по инвентаризации и оценке мощностей реабилитационных центров, больниц и госпиталей. Определена площадка для обучения социальных координаторов, в том числе и на базе НовГУ. Планируется, что обучение пройдут 75 человек из Новгородской, Вологодской областей и Карелии. "Принял участие в первом заседании Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". Главное направление деятельности – адресная помощь и забота о наших бойцах и их семьях. Определили тематики рабочих групп. Основные направления: формирование реестра ветеранов боевых действий, социальное сопровождение и технические средства реабилитации, образование и трудоустройство, лекарственное обеспечение и реабилитация, психологическая помощь", - рассказал Никитин. Никитин вошел в состав наблюдательного совета Фонда "Защитники Отечества" по поручению президента. Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Впервые о планах создать такой фонд президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Учредитель фонда - правительство РФ, финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

https://ria.ru/20230413/iran-1865114538.html

россия

новгородская область

великий новгород

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россия, новгородская область, великий новгород, владимир путин, андрей никитин (политик)