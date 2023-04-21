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Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России - РИА Новости, 21.04.2023
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:41
2023-04-21T04:41
2023-04-21T12:09
россия
павел дуров
петр авен
экономика
telegram
forbes
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes.Издание добавило, что состояние Дурова в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С третьего места, которое предприниматель и программист занимал в рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятую строчку.Среди других наиболее обедневших миллиардеров из России издание отметило Леонида Богуславского, потерявшего 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Фархада Ахмедова, Олега Бойко, Петра Авена и Елену Батурину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел дуров, петр авен, экономика, telegram, forbes
Россия, Павел Дуров, Петр Авен, Экономика, Telegram, Forbes
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
Forbes: основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России