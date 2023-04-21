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Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России - РИА Новости, 21.04.2023

Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:41

2023-04-21T04:41

2023-04-21T12:09

россия

павел дуров

петр авен

экономика

telegram

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes.Издание добавило, что состояние Дурова в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С третьего места, которое предприниматель и программист занимал в рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятую строчку.Среди других наиболее обедневших миллиардеров из России издание отметило Леонида Богуславского, потерявшего 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Фархада Ахмедова, Олега Бойко, Петра Авена и Елену Батурину.

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, павел дуров, петр авен, экономика, telegram, forbes