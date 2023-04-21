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Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России - РИА Новости, 21.04.2023
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04:41 21.04.2023 (обновлено: 12:09 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России - РИА Новости, 21.04.2023
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:41
2023-04-21T12:09
россия
павел дуров
петр авен
экономика
telegram
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes.Издание добавило, что состояние Дурова в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С третьего места, которое предприниматель и программист занимал в рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятую строчку.Среди других наиболее обедневших миллиардеров из России издание отметило Леонида Богуславского, потерявшего 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Фархада Ахмедова, Олега Бойко, Петра Авена и Елену Батурину.
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россия, павел дуров, петр авен, экономика, telegram, forbes
Россия, Павел Дуров, Петр Авен, Экономика, Telegram, Forbes
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

Forbes: основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, пишет Forbes.
«
"В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов", — говорится в статье.
Издание добавило, что состояние Дурова в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С третьего места, которое предприниматель и программист занимал в рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятую строчку.
Среди других наиболее обедневших миллиардеров из России издание отметило Леонида Богуславского, потерявшего 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Фархада Ахмедова, Олега Бойко, Петра Авена и Елену Батурину.
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