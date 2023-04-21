https://ria.ru/20230421/lavrov-1866775125.html

С Юга на Север: Лавров завершил турне по Латинской Америке

С Юга на Север: Лавров завершил турне по Латинской Америке - РИА Новости, 21.04.2023

С Юга на Север: Лавров завершил турне по Латинской Америке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг закончил свое латиноамериканское турне, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, после чего в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:25

2023-04-21T01:25

2023-04-21T02:11

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг закончил свое латиноамериканское турне, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, после чего в скором времени отправится в США.БразилияБразилия стала первым пунктом поездки российского министра. В столице этой страны Лавров провел переговоры со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой, через которого передал приглашение Владимира Путина президенту Луле да Силве посетить Россию с визитом.Министры обсуждали двусторонние отношения, в частности, Вийера констатировал, что товарооборот между Москвой и Бразилиа достиг исторического рекорда — 9,8 миллиарда долларов, а для Бразилии Россия стала "тринадцатым самым большим торговым партнером".При этом стороны говорили о необходимости увеличить эти показатели, а также, по словам Лаврова, развивать такие направления, как мирное использование атома — там есть хорошие перспективы.Украина стала еще одной темой переговоров в Бразилии, которая активнее стала заявлять о необходимости Европы и США начать говорить о достижении урегулирования конфликта.Лавров по итогам переговоров отметил, что Россия заинтересована в быстром разрешении ситуации.ВенесуэлаПосле Бразилиа российский министр посетил Каракас, где провел переговоры с вице-президентом республики Делси Родригес и венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Также состоялась встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которому Лавров передал приглашение Путина посетить Россию.Москва и Каракас, как заявил глава МИД, договорились наращивать объемы взаимодействия в области новых технологий, нефтедобычи, разработки газовых месторождений, а Россия намерена способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от "прихотей и геополитических игр США", в чем ей пригодится опыт Москвы.НикарагуаВ столице страны, городе Манагуа, Лавров был принят президентом Даниэлем Ортегой, а также провел переговоры с коллегой Денисом Монкадой. Основными темами переговоров стали вопросы укрепления партнерства двух стран, развитие отношений в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также проведение межправкомиссии на полях Санкт-Петербургского экономического форума в июне.КубаФинальной точкой в турне министра стала Гавана, где, помимо переговоров с министром иностранных дел, прошла встреча с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.По итогам визита Лавров заявил, что Москва и Гавана ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, и подчеркнул, что стороны разработали решения, которые позволяют им обезопасить торговлю и инвестиции от санкций.По словам министра, стороны прорабатывают дополнительные области, в которых Москва и Гавана могут развивать торговое и экономическое сотрудничество. Он добавил, что через месяц в кубинской столице состоится межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, где обсудят, в частности, поставки топлива и продовольствия стране, а также расширение возможностей для туризма.Министерство иностранных дел Кубы, комментируя визит, заявило о превосходном состоянии отношений Москвы и Гаваны и высоко оценило российскую гуманитарную и медицинскую помощь и сотрудничество на международных площадках.Поездка в СШАНа следующей неделе министр отправится уже в Нью-Йорк, где, как ожидается, он станет председателем на заседаниях в Совете безопасности ООН на мероприятиях 24-25 апреля. МИД пока не озвучивал даты визита Лаврова, однако министр, как и большая часть российской делегации (за исключением СМИ), получил визу США.Как сообщал, постпред России при организации Василий Небензя, Лавров в понедельник проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с которым обсудит в числе прочего продуктовую сделку.Небензя также отмечал, что Россия не станет избегать встречи с американской стороной, если такое желание возникнет у США.Демонстрация присутствия в регионеИсполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в комментарии РИА Новости объяснил цели латиноамериканского турне министра Лаврова.По его словам, выбор стран тоже неслучайный: Венесуэла, Куба и Никарагуа выступают традиционными союзниками, с которыми у России выстроены активные торгово-экономические и политические связи.Он также указал на необходимость скоординировать позиции позицию Москвы с этими странами и выработать общие подходы к различным вопросам, а также обсудить новые формы взаимодействия в различных сферах.

https://ria.ru/20230419/lavrov-1866207737.html

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866267583.html

https://ria.ru/20230421/kuba-1866776136.html

https://ria.ru/20230421/kolumbiya-1866776382.html

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в мире, россия, венесуэла, москва, сергей лавров, владимир путин, василий небензя, российская академия наук, оон