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В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
18:57 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kino-1866964580.html
В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино
В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино - РИА Новости, 21.04.2023
В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино
В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:57
2023-04-21T18:57
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. C 21 по 23 апреля жители Вьентьяна смогут посмотреть картины "Лед", "Пальма", "Хочу замуж", "Рашн Юг" и "Три богатыря и Конь на троне".Мероприятие приурочено к 63-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом. Ранее сообщалось о европейской премьере фильма Валерия Фокина. По словам худрука Александринского театра, зрители хорошо приняли его картину.
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новости культуры, лаос, вьентьян (город), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Лаос, Вьентьян (город), Кино и сериалы
В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино

Минкультуры: Дни российского кино впервые стартовали в Лаосе

© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020Кадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.
C 21 по 23 апреля жители Вьентьяна смогут посмотреть картины "Лед", "Пальма", "Хочу замуж", "Рашн Юг" и "Три богатыря и Конь на троне".
Мероприятие приурочено к 63-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом.
«
"Дни российского кино уже охватили 30 стран мира и свыше шести с половиной миллиона зрителей", — уточняется в посте.
Ранее сообщалось о европейской премьере фильма Валерия Фокина. По словам худрука Александринского театра, зрители хорошо приняли его картину.
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