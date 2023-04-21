https://ria.ru/20230421/kino-1866964580.html

В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино

В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино - РИА Новости, 21.04.2023

В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино

В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:57

2023-04-21T18:57

2023-04-21T18:57

культура

новости культуры

лаос

вьентьян (город)

кино и сериалы

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Лаосе впервые стартовали Дни российского кино, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. C 21 по 23 апреля жители Вьентьяна смогут посмотреть картины "Лед", "Пальма", "Хочу замуж", "Рашн Юг" и "Три богатыря и Конь на троне".Мероприятие приурочено к 63-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом. Ранее сообщалось о европейской премьере фильма Валерия Фокина. По словам худрука Александринского театра, зрители хорошо приняли его картину.

https://ria.ru/20230421/muzyka-1866860785.html

лаос

вьентьян (город)

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лаос, вьентьян (город), кино и сериалы