https://ria.ru/20230419/kino-1866350465.html
В Венгрии прошла европейская премьера российского фильма "Петрополис"
В Венгрии прошла европейская премьера российского фильма "Петрополис" - РИА Новости, 19.04.2023
В Венгрии прошла европейская премьера российского фильма "Петрополис"
В ходе X Театральной олимпиады в Будапеште представили фильм худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис", следует из афиши на сайте кинотеатра... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:32
2023-04-19T15:32
2023-04-19T15:51
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БУДАПЕШТ, 18 апр — РИА Новости. В ходе X Театральной олимпиады в Будапеште представили фильм худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис", следует из афиши на сайте кинотеатра "Урания". В картине рассказывается о встрече с инопланетной цивилизацией. События разворачиваются в трех странах: России, США и Японии. Главный герой изучает гипотетический сценарии того, как общество отреагирует, если узнает о существовании пришельцев. Со временем он понимает, что скрипт не такой уж фантастический, как кажется. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья. В проекте задействованы Антон Шагин, Юлия Снигирь и другие. В основе ленты — повесть Кирилла Фокина "Огонь". По ней же в Александринском театре ранее был поставлен спектакль "Сегодня. 2016 — ...". Его премьера состоялась в 2016 году. Лента "Петрополис" вышла в российский прокат 27 октября 2022 года. Ранее сообщалось о реакции деятелей культуры на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, театр
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Театр
В Венгрии прошла европейская премьера российского фильма "Петрополис"
В Венгрии прошла европейская премьера фильма "Петрополис" режиссера Валерия Фокина
БУДАПЕШТ, 18 апр — РИА Новости.
В ходе X Театральной олимпиады в Будапеште представили фильм худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис", следует
из афиши на сайте кинотеатра "Урания".
В картине рассказывается о встрече с инопланетной цивилизацией. События разворачиваются в трех странах: России, США и Японии. Главный герой изучает гипотетический сценарии того, как общество отреагирует, если узнает о существовании пришельцев. Со временем он понимает, что скрипт не такой уж фантастический, как кажется.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья.
В проекте задействованы Антон Шагин, Юлия Снигирь и другие. В основе ленты — повесть Кирилла Фокина "Огонь". По ней же в Александринском театре ранее был поставлен спектакль "Сегодня. 2016 — ...". Его премьера состоялась в 2016 году.
Лента "Петрополис" вышла в российский прокат 27 октября 2022 года.
Ранее сообщалось
о реакции деятелей культуры на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
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