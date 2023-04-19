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Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки - РИА Новости, 19.04.2023
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Культура
 
12:31 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kultura-1866269697.html
Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки
Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки - РИА Новости, 19.04.2023
Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки
Деятели культуры отреагировали на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Своим мнением они поделились с РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:31
2023-04-19T12:31
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Деятели культуры отреагировали на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Своим мнением они поделились с РИА Новости. При этом он отметил, что народы европейских и западных стран в своем большинстве отношение к России не изменили.По словам генерального директора Москонцерта Ильи Бачурина, в системе отношений стран и народов сложно переоценить значение постоянных национальных площадок, посвященных культурной тематике. Однако "ломать их, как обычно, проще, чем строить", уверен гендир Москонцерта. О том, что в Хельсинки арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), стало известно вчера. По данным финского СМИ, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.
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Культура, Новости культуры, Хельсинки, Финляндия
Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки

Деятели культуры отреагировали на закрытие Российского центра науки и культуры в Хельсинки

© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыкиРоссийский центр науки и культуры в Хельсинки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыки
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Деятели культуры отреагировали на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Своим мнением они поделились с РИА Новости.
«
"Все, что сейчас происходит можно назвать последовательным нацизмом. Важно понимать, что началось это еще до СВО и продолжается уже несколько лет: лишение России флага и гимна на спортивных мероприятиях, отмена русской культуры, теперь уже и запреты россиянам в выдаче виз. Что это как не нацизм?" — считает Александр Антипов, поэт, участник Московского театра поэтов Маленко.
При этом он отметил, что народы европейских и западных стран в своем большинстве отношение к России не изменили.
«
"Все мы помним, как закончился предыдущий виток нацизма — Нюрнбергским процессом. Не сомневаюсь, что такой же новый процесс ждет западные финансовые элиты в будущем. Очень надеюсь, что наконец-то революции, направленные на освобождение народов Европы от цифрового и пропагандистского рабства, в обозримой перспективе прокатятся по западным странам", — говорит Антипов.
По словам генерального директора Москонцерта Ильи Бачурина, в системе отношений стран и народов сложно переоценить значение постоянных национальных площадок, посвященных культурной тематике.
«
"Мне кажется, они важнее многих других международных институций, так как привносят в повседневность очень ценную сегодня составляющую, не относящуюся к сиюминутной информационной и политической повестке", — объясняет Бачурин.
Однако "ломать их, как обычно, проще, чем строить", уверен гендир Москонцерта.
«
"С закрытием физического объекта разрываются еще и тысячи человеческих связей, на восстановление которых потом уйдут годы. Беда в том, что именно сиюминутная повестка и те, кто ею занимается, отвечают за такое решение. Не культурное сообщество или простые люди, для кого и работал Русский Дом, а чиновники, которым я бы в этой области деятельности не доверял", — уточняет Бачурин.
О том, что в Хельсинки арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), стало известно вчера. По данным финского СМИ, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.
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