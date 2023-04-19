https://ria.ru/20230419/kultura-1866269697.html

Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки

Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки - РИА Новости, 19.04.2023

Деятели культуры отреагировали на закрытие русского центра в Хельсинки

Деятели культуры отреагировали на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Своим мнением они поделились с РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:31

2023-04-19T12:31

2023-04-19T12:31

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хельсинки

финляндия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Деятели культуры отреагировали на арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Своим мнением они поделились с РИА Новости. При этом он отметил, что народы европейских и западных стран в своем большинстве отношение к России не изменили.По словам генерального директора Москонцерта Ильи Бачурина, в системе отношений стран и народов сложно переоценить значение постоянных национальных площадок, посвященных культурной тематике. Однако "ломать их, как обычно, проще, чем строить", уверен гендир Москонцерта. О том, что в Хельсинки арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), стало известно вчера. По данным финского СМИ, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.

https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html

хельсинки

финляндия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хельсинки, финляндия