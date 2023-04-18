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В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 18.04.2023
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), пишет Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:32
2023-04-18T21:32
2023-04-18T23:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр — РИА Новости. В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), пишет Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.По данным газеты, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.Кроме того, под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с "теми, кто находится под ограничениями Евросоюза". Три квартиры расположены неподалеку от РЦНК. Их площадь варьируется от 36 до 175 квадратных метров.Арест — это обеспечительная мера, во время действия которой России не разрешается передавать, уничтожать или закладывать имущество.В начале апреля сообщалось, что управление по взысканию долгов заблокировало банковские счета Российского центра науки и культуры в банке Nordea.Посольство России в Финляндии заявляло, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних условиях.
https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html
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в мире, финляндия, хельсинки, евросоюз, россия, рцнк, новости культуры
В мире, Финляндия, Хельсинки, Евросоюз, Россия, РЦНК, Культура, Новости культуры
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры
Финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры