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В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 18.04.2023

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), пишет Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:32

2023-04-18T21:32

2023-04-18T23:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр — РИА Новости. В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), пишет Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.По данным газеты, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.Кроме того, под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с "теми, кто находится под ограничениями Евросоюза". Три квартиры расположены неподалеку от РЦНК. Их площадь варьируется от 36 до 175 квадратных метров.Арест — это обеспечительная мера, во время действия которой России не разрешается передавать, уничтожать или закладывать имущество.В начале апреля сообщалось, что управление по взысканию долгов заблокировало банковские счета Российского центра науки и культуры в банке Nordea.Посольство России в Финляндии заявляло, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних условиях.

https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html

https://ria.ru/20230418/finlyandiya-1866064729.html

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