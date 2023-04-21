Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире
Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ по мирному договору
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов и сегодня подписать переданный Ереваном Баку документ по мирному договору.
"Тот документ, который мы вам готовы вам показать и который мы направили Азербайджану, я готов подписать и сегодня. Другое дело, что Азербайджан не принимает переданный нами документ", - сказал Пашинян, обращаясь в парламенте к оппозиционным депутатам.
Он добавил, что оппозиция критиковала подписанное им трехстороннее заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджан о прекращении боевых действий в Карабахе осенью 2020 года, но все обоснования, связанные с функционированием Лачинского коридора, Карабахом, линией соприкосновения, региональными коммуникациями, проблемой пленных опираются именно на это заявление. "Другое дело, что оно не реализуется, и учитывая этот опыт, мы говорим что в мирном договоре должны быть механизмы, которые исключают подобную ситуацию", - сказал Пашинян.
Ранее он заявил, что Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав "всю территорию Армянской ССР как Республику Армения".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.