https://ria.ru/20230421/dokument-1866974825.html

Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире

Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире - РИА Новости, 21.04.2023

Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов и сегодня подписать переданный Ереваном Баку документ по мирному договору. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:05

2023-04-21T18:05

2023-04-21T18:05

в мире

азербайджан

баку

армения

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов и сегодня подписать переданный Ереваном Баку документ по мирному договору. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту этого соглашения. "Тот документ, который мы вам готовы вам показать и который мы направили Азербайджану, я готов подписать и сегодня. Другое дело, что Азербайджан не принимает переданный нами документ", - сказал Пашинян, обращаясь в парламенте к оппозиционным депутатам. Он добавил, что оппозиция критиковала подписанное им трехстороннее заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджан о прекращении боевых действий в Карабахе осенью 2020 года, но все обоснования, связанные с функционированием Лачинского коридора, Карабахом, линией соприкосновения, региональными коммуникациями, проблемой пленных опираются именно на это заявление. "Другое дело, что оно не реализуется, и учитывая этот опыт, мы говорим что в мирном договоре должны быть механизмы, которые исключают подобную ситуацию", - сказал Пашинян. Ранее он заявил, что Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав "всю территорию Армянской ССР как Республику Армения". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html

азербайджан

баку

армения

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в мире, азербайджан, баку, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе