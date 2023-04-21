https://ria.ru/20230421/arktur-1866707995.html

Заразный, симптомы необычные. В России ожидают вспышку нового штамма

Заразный, симптомы необычные. В России ожидают вспышку нового штамма - РИА Новости, 21.04.2023

Заразный, симптомы необычные. В России ожидают вспышку нового штамма

Подвариант "омикрона", коронавирус "арктур", вызвавший недавнюю вспышку COVID-19 в Индии, добрался и до нас. О его особенностях и уникальных симптомах, которых... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:00

2023-04-21T08:00

2023-04-21T12:08

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Подвариант "омикрона", коронавирус "арктур", вызвавший недавнюю вспышку COVID-19 в Индии, добрался и до нас. О его особенностях и уникальных симптомах, которых не было у предшественников, — в материале РИА Новости.Очередной мутантС начала апреля в Индии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19, связанный с подвариантом "омикрона" XBB 1.16, получившим название "арктур" в честь одной из самых ярких звезд Северного полушария.Омикрон-штамм, сменивший в конце 2021-го "дельту", чрезвычайно подвержен мутациям — он уже дал более 600 ответвлений. А прошлой осенью в Азии появился вариант ХВВ ("грифон"), представляющий из себя рекомбинацию подлиний BA.2.10.1 и BA.2.75. Это первый официально зарегистрированный коронавирус, объединивший в себе генетическую информацию двух ветвей SARS-CoV-2."Грифон" сразу окрестили "самым угрожающим вариантом". Поводы были: с его приходом в Европу смертность из-за коронавируса в Германии, Франции и Италии выросла в полтора-два раза. Спасло то, что ХВВ оказался не менее склонным к мутациям, чем предшественники. Он быстро исчез, дав начало новым производным.Самый известный — "кракен", или ХВВ.1.5. В США на этот подвариант сейчас приходится до 90 процентов всех выявленных случаев COVID-19. По сравнению с ранними штаммами 2020-2021 годов он легче переносится, практически не дает тяжелых осложнений, зато гораздо более заразен.В конце февраля в Индии появился еще один потомок "грифона" — вариант ХВВ.1, который с начала апреля перешел в форму ХВВ.1.16. К этому моменту темпы роста заболеваемости в стране составляли 100 процентов в неделю.Интересно, что пик распространения пришелся на чрезвычайно жаркий период. Средние дневные температуры на большей части полуострова Индостан превышали 34 градуса Цельсия. Это еще раз подтверждает выводы ученых о том, что для SARS-CoV-2 не важна сезонность.Повадки "звездного" гостя"Арктур" зафиксировали уже в 29 странах. Больше всего случаев — в Индии, Сингапуре и Австралии. Медицинские службы этих стран отмечают, что подвариант ХВВ.1.16 имеет более высокую скорость передачи, чем предыдущие штаммы. Чаще, чем раньше, болеют дети. При этом у них отмечают совершенно новый, ранее не свойственный COVID-19 симптом — конъюнктивит, или "розовый глаз", сопровождающийся зудом.Всемирная организация здравоохранения объявила ХВВ.1.16 "вариантом, находящимся под наблюдением". Это наименее опасная категория по сравнению с двумя другими — "представляющими интерес" (к которым в том числе отнесли "кракен") и "вызывающими озабоченность".При этом в заявлении ВОЗ подчеркивается, что статус варианта могут изменить, если появятся признаки усиления передачи, тяжести симптомов или если окажется, что он способен уклоняться от антител.Ученые из Токийского университета провели исследование генетической структуры подварианта ХВВ.1.16 и выявили многочисленные мутации — в том числе две замены в S-белке, слагающем шип короны, с помощью которого вирус связывается с клетками организма. Авторы считают, что благодаря этому "арктур" передается примерно в 1,2 раза лучше, чем "кракен", который до этого считали самым заразным вариантом "омикрона".По данным приложения ZOE COVID Study, созданного для отслеживания проявлений коронавирусной инфекции, наиболее распространенные симптомы "арктура" — боль в горле, насморк или заложенность носа, чихание и кашель без мокроты. При этом в топ-10 не попали такие признаки, как лихорадка, потеря вкуса или обоняния.Японские ученые отмечают, что многочисленные генетические изменения могут быть проявлением продолжающейся адаптации вируса, благодаря чему он, вероятно, получил способность частично уклоняться от нейтрализующего иммунитета, сформированного предыдущими вариантами "омикрона". Но прививки, особенно при полном курсе вакцинации, включающем бустерные дозы, по мнению авторов, должны обеспечить определенную защиту."Малая волна"Эксперты ВОЗ ожидают дальнейшее распространение ХВВ.1.16 по миру. Говорят даже о возможной "малой волне" COVID-19, связанной с этим подвариантом."Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен, — прокомментировала ситуацию глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания".Несмотря на то что новый вариант обладает большей заразностью и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, российские тесты его успешно выявляют. По данным ведомства, сейчас в стране подтверждены четыре случая инфицирования коронавирусом "арктур". У всех заболевание протекает в легкой форме. Какие-либо противоэпидемические ограничения не требуются.Всплеск заболеваемости в России прогнозируют к концу мая. По словам Поповой, система здравоохранения готова к перегрузкам.

россия

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, коронавирус covid-19, россия, воз, омикрон-штамм коронавируса