https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"

Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:34

2023-04-20T08:34

2023-04-20T08:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515168.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество