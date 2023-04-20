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В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
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08:34 20.04.2023 (обновлено: 08:48 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"
Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:34
2023-04-20T08:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Общество
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"

Попова заявила, что в России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Попова спрогнозировала всплеск распространения штамма "арктур" к концу мая
08:27
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРаспространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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