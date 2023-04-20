https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"
Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:34
2023-04-20T08:34
2023-04-20T08:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Общество
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"
Попова заявила, что в России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"