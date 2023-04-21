Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели, гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, сообщило МАГАТЭ.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской атомной электростанции на Украине, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели, и в какой-то момент им было сказано укрыться из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе", - говорится в релизе со ссылкой на слова Гросси.
Отмечается, что последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция.
"Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции", - сказал гендиректор Агентства. Отмечается также, что команда МАГАТЭ выявила обширные повреждения окон в турбинном зале четвертого энергоблока. В Агентстве считают, что это не может быть вызвано взрывами наземных мин. Группа МАГАТЭ стремится выяснить причину этих повреждений.
По словам Гросси, он будет продолжать настаивать на установлении защиты АЭС - с тем, чтобы не было нападений на нее, а также чтобы объект не использовался для нападений. "Он продолжает свои усилия и переговоры с Украиной и Российской Федерацией", - отметили в Агентстве.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.