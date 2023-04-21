https://ria.ru/20230421/aes-1866992805.html

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2023

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:22

2023-04-21T19:22

2023-04-21T19:22

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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели, гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, сообщило МАГАТЭ. "Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской атомной электростанции на Украине, слышали обстрелы почти каждый день в течение последней недели, и в какой-то момент им было сказано укрыться из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе", - говорится в релизе со ссылкой на слова Гросси. Отмечается, что последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция. "Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции", - сказал гендиректор Агентства. Отмечается также, что команда МАГАТЭ выявила обширные повреждения окон в турбинном зале четвертого энергоблока. В Агентстве считают, что это не может быть вызвано взрывами наземных мин. Группа МАГАТЭ стремится выяснить причину этих повреждений. По словам Гросси, он будет продолжать настаивать на установлении защиты АЭС - с тем, чтобы не было нападений на нее, а также чтобы объект не использовался для нападений. "Он продолжает свои усилия и переговоры с Украиной и Российской Федерацией", - отметили в Агентстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230419/prizyv-1866488397.html

https://ria.ru/20230331/rogov-1862016894.html

https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

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