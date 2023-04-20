https://ria.ru/20230420/venera-1866394944.html

"Собралась целая флотилия": Россия готовит знаковую миссию

"Собралась целая флотилия": Россия готовит знаковую миссию - РИА Новости, 20.04.2023

"Собралась целая флотилия": Россия готовит знаковую миссию

Уникальная операция по отправке аппарата на Венеру должна подтвердить неформальный статус планеты как "русской". Одна из задач — проверить спорные версии о том, РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:02

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Николай Гурьянов. Уникальная операция по отправке аппарата на Венеру должна подтвердить неформальный статус планеты как "русской". Одна из задач — проверить спорные версии о том, что в агрессивной среде соседнего мира может существовать жизнь."Чему вы радуетесь?"Если с высадкой на Марс Советскому Союзу, а затем и России традиционно не везет (аппараты или разбиваются, как "Марс-2", или их полет отменяют, как "ЭкзоМарс"), то в изучении Венеры страна удерживает абсолютное лидерство.Еще в XVIII веке Михаил Ломоносов открыл атмосферу второй планеты от Солнца. А СССР стал единственной космической державой, которая сумела организовать мягкие посадки. Всего на поверхность соседнего мира успешно село десять аппаратов, собравших большое количество данных. Кроме того, они передали на Землю снимки венерианских пейзажей, в том числе — цветные.Однако результаты порадовали не всех — у некоторых ученых увиденное вызвало горькое разочарование. Долгое время считалось, что планета может быть обитаемой. И хотя к началу советских миссий научное сообщество все больше склонялось к тому, что это невозможно — поверхность слишком горячая, а атмосфера слишком плотная, —определенная надежда все-таки оставалась. Ее полностью развеяли данные первых аппаратов, заглянувших под завесу облаков.Оказалось, что температура на поверхности — более 450 градусов Цельсия, а атмосферное давление — почти в сотню раз выше, чем на Земле. Небо затянуто облаками из серной кислоты. Ни одна известная форма жизни в таких условиях существовать не может.Советский журналист Ярослав Голованов в мемуарах приводит высказывание конструктора космической техники Глеба Максимова. "Чему вы радуетесь? Неужели вы не понимаете, что сегодня мы осиротели в Солнечной системе? Все! Больше никаких надежд нет", — сказал тот на праздничном банкете по случаю успеха миссии "Венера-4"."Вокруг нашей идеи собралась большая толпа"Бесперспективность поисков жизни на долгое время отвлекло внимание от Венеры. Первыми о возвращении на "адскую планету" задумались ученые из России. В 2010-х появился проект миссии "Венера-Д"."Но когда мы о чем-то заговорим, вокруг этого сразу собирается большая "толпа", — отметил на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" академик, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. — И сейчас целая флотилия космических аппаратов планирует исследовать Венеру".Зонды к соседнему миру в 2020-х собираются отправить НАСА (две миссии), частная американская компания Rocket Lab, Индия, Китай и Европейское космическое агентство (ЕКА).Большинство из них ограничится орбитальными аппаратами. В рамках американского проекта DAVINCI+ планируют спустить на поверхность сверхзащищенный модуль с аппаратурой. У России также будет своя посадочная станция.Получается самодостаточнойПо словам Зеленого, венерианский проект стал своеобразной "отдушиной" для российских ученых, тяжело переживающих отмену миссии "ЭкзоМарс"."Сначала она (программа "Венера-Д". — Прим. ред.) существовала как российско-американская, но мы пытаемся заменить элементы, которые должно было поставить НАСА, на отечественные, — рассказал академик. — Но в целом миссия получается самодостаточной".Сейчас межпланетный аппарат в стадии активной проработки. Литера "Д" в названии означает "долгоживущая". Ученые пытались придумать, как продлить работу станции на поверхности планеты — советские аппараты в агрессивной среде выдерживали не более полутора часов. Однако пришли к выводу, что защита от перегрева и давления "съест" слишком много рабочего объема, и достаточное количество научной аппаратуры разместить не удастся.В итоге решили, что станция будет функционировать два-три часа. За это время современные и куда более информативные, чем в советское время, приборы успеют передать на Землю все необходимые данные."Венера-Д" постарается выяснить, как на планете возник столь сильный парниковый эффект, почему у нее нет магнитного поля, существуют ли там вулканы и куда ушла вода.Кроме того, при посадке от станции отделится аэростат, который будет изучать атмосферу Венеры. Одна из его задач — понять природу суперротации, то есть очень быстрого вращения атмосферы."Скорпион", "черный лоскут" и другиеОднако самая интригующая цель миссии — поиск жизни. Разочарование, которое принесли результаты советских программ, сменилось новой надеждой. В 2020-м вышло сенсационное исследование — в венерианских облаках, где условия для жизни более приемлемые, чем на поверхности, обнаружили газ фосфин. На Земле его вырабатывают анаэробные бактерии. Возникло предположение, что в облачных слоях Венеры могут обитать подобные микроорганизмы. Правда, позже выяснилось, что в данных содержалась ошибка. Тем не менее новость подстегнула интерес космических агентств к изучению планеты.Нельзя исключать возможность жизни и на поверхности — в формах, принципиально отличающихся от земных, без углерода и воды.В 2012-м главный научный сотрудник ИКИ РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, в которой разобрал снимки советских аппаратов с Венеры. Обратил внимание на то, что изображения со временем меняются, — некоторые объекты то появляются, то исчезают. И выдвинул предположение, что аппарат заснял движение живых существ, которые ученый назвал "шевроном", "диском", "черным лоскутом" и "скорпионом".Правда, другие специалисты резко раскритиковали эту идею, настаивая на том, что загадочные пятна на снимках появились из-за особенностей кодирования сигнала. Ксанфомалити подчеркивал, что с этим не согласны изготовители аппаратуры для съемки на Венере. "Нам не нравится твое объяснение, но мы не можем придумать другого", — цитировал их ученый.По словам Зеленого, новая миссия должна поставить точку в этом споре. "Мы рассчитываем <…> сделать очень точную панораму, чтобы нельзя было объяснить такие процессы тонкостями обработки фотоизображений", — отметил он.Миссию запланировали на конец текущего десятилетия. По мнению Зеленого, есть все основания надеяться, что Венера сохранит статус "советско-российской" планеты.

https://ria.ru/20210609/venera-1736163572.html

https://ria.ru/20230418/mars-1865895269.html

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космос - риа наука, россия, земля, марс, лев зеленый, михаил ломоносов, российская академия наук, наса, институт космических исследований, венера, венера-д