https://ria.ru/20230420/seul-1866571449.html

Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт

Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2023

Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт

Коллективный Запад выкручивает Южной Корее руки в вопросе поставок оружия Киеву, поэтому сначала президент страны заявляет о гипотетической возможности передачи РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:05

2023-04-20T12:05

2023-04-20T12:05

россия

украина

юн сок ель

константин асмолов

дмитрий песков

нато

российская академия наук

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Коллективный Запад выкручивает Южной Корее руки в вопросе поставок оружия Киеву, поэтому сначала президент страны заявляет о гипотетической возможности передачи Украине вооружений, а после волны в СМИ следуют разъясняющие позицию утечки, заявил РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея Юн Сок Еля сообщило, что Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией. "Сейчас корейцы объяснили свою позицию и подчеркнули, что речь идет о гипотетической ситуации, а пока политика не меняется. Но проблема в следующем: Южной Корее на этом направлении сильно выкручивают руки. Юн по сути отошел на последние позиции обороны: мы готовы присоединиться, если русские "совершат что-то страшное", - сказал Асмолов. Эксперт не исключил, что ряд СМИ могли исказить слова Юн Сок Еля, и обратил внимание на то, что 26 апреля южнокорейский лидер отправляется с государственным визитом в США. Не исключено, добавил он, на этом мероприятии президент Южной Кореи должен будет сделать какой-либо ход, чтобы показать, что Сеул поддерживает глобальный стратегический альянс. В среду Юн Сок Ель предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи киевским властям. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за недружественной позиции Сеула и напомнил, что поставки вооружений Киеву означали бы вовлеченность Южной Кореи в конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с высказываниями президента Южной Кореи Юн Сок Еля о поставках южнокорейского оружия на Украину заявила, что любые поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. В том числе Захарова заявила, что в случае с Южной Кореей поставки вооружений могли бы учитываться при формировании российской позиции о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html

https://ria.ru/20230419/koreya-1866276402.html

https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857535902.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, юн сок ель, константин асмолов, дмитрий песков, нато, российская академия наук