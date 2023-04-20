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Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2023
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12:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/seul-1866571449.html
Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт
Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2023
Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт
Коллективный Запад выкручивает Южной Корее руки в вопросе поставок оружия Киеву, поэтому сначала президент страны заявляет о гипотетической возможности передачи РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:05
2023-04-20T12:05
россия
украина
юн сок ель
константин асмолов
дмитрий песков
нато
российская академия наук
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Коллективный Запад выкручивает Южной Корее руки в вопросе поставок оружия Киеву, поэтому сначала президент страны заявляет о гипотетической возможности передачи Украине вооружений, а после волны в СМИ следуют разъясняющие позицию утечки, заявил РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея Юн Сок Еля сообщило, что Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией. "Сейчас корейцы объяснили свою позицию и подчеркнули, что речь идет о гипотетической ситуации, а пока политика не меняется. Но проблема в следующем: Южной Корее на этом направлении сильно выкручивают руки. Юн по сути отошел на последние позиции обороны: мы готовы присоединиться, если русские "совершат что-то страшное", - сказал Асмолов. Эксперт не исключил, что ряд СМИ могли исказить слова Юн Сок Еля, и обратил внимание на то, что 26 апреля южнокорейский лидер отправляется с государственным визитом в США. Не исключено, добавил он, на этом мероприятии президент Южной Кореи должен будет сделать какой-либо ход, чтобы показать, что Сеул поддерживает глобальный стратегический альянс. В среду Юн Сок Ель предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи киевским властям. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за недружественной позиции Сеула и напомнил, что поставки вооружений Киеву означали бы вовлеченность Южной Кореи в конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с высказываниями президента Южной Кореи Юн Сок Еля о поставках южнокорейского оружия на Украину заявила, что любые поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. В том числе Захарова заявила, что в случае с Южной Кореей поставки вооружений могли бы учитываться при формировании российской позиции о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html
https://ria.ru/20230419/koreya-1866276402.html
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россия, украина, юн сок ель, константин асмолов, дмитрий песков, нато, российская академия наук
Россия, Украина, Юн Сок Ель, Константин Асмолов, Дмитрий Песков, НАТО, Российская академия наук
Запад выкручивает Сеулу руки в вопросе поставок оружия, заявил эксперт

Эксперт Асмолов: Запад выкручивает Сеулу руки, отсюда слова об отправке оружия Киеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Коллективный Запад выкручивает Южной Корее руки в вопросе поставок оружия Киеву, поэтому сначала президент страны заявляет о гипотетической возможности передачи Украине вооружений, а после волны в СМИ следуют разъясняющие позицию утечки, заявил РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея Юн Сок Еля сообщило, что Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине
Вчера, 01:19
"Сейчас корейцы объяснили свою позицию и подчеркнули, что речь идет о гипотетической ситуации, а пока политика не меняется. Но проблема в следующем: Южной Корее на этом направлении сильно выкручивают руки. Юн по сути отошел на последние позиции обороны: мы готовы присоединиться, если русские "совершат что-то страшное", - сказал Асмолов.
Эксперт не исключил, что ряд СМИ могли исказить слова Юн Сок Еля, и обратил внимание на то, что 26 апреля южнокорейский лидер отправляется с государственным визитом в США. Не исключено, добавил он, на этом мероприятии президент Южной Кореи должен будет сделать какой-либо ход, чтобы показать, что Сеул поддерживает глобальный стратегический альянс.
В среду Юн Сок Ель предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи киевским властям. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за недружественной позиции Сеула и напомнил, что поставки вооружений Киеву означали бы вовлеченность Южной Кореи в конфликт.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву
19 апреля, 11:57
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с высказываниями президента Южной Кореи Юн Сок Еля о поставках южнокорейского оружия на Украину заявила, что любые поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. В том числе Захарова заявила, что в случае с Южной Кореей поставки вооружений могли бы учитываться при формировании российской позиции о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Улица Самчхондон в Сеуле
Мэр Сеула выступил за создание Южной Кореей собственного ядерного оружия
13 марта, 14:07
 
РоссияУкраинаЮн Сок ЕльКонстантин АсмоловДмитрий ПесковНАТОРоссийская академия наук
 
 
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