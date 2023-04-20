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В пункте выдачи в Москве нашли подозрительные статуэтки
В пункте выдачи в Москве нашли подозрительные статуэтки - РИА Новости, 20.04.2023
В пункте выдачи в Москве нашли подозрительные статуэтки
Подозрительные предметы нашли в помещении компании на северо-востоке Москвы, находки никакой опасности не представляют, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:43
2023-04-20T15:43
2023-04-20T15:43
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подозрительные предметы нашли в помещении компании на северо-востоке Москвы, находки никакой опасности не представляют, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в помещении организации на Стартовой улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе работы установлено, что проверяемые предметы никакой опасности не представляют", - сказал собеседник. Осведомленный источник уточнил агентству, что "подозрительными предметами", предварительно, оказались статуэтки, их нашли в пункте выдачи СДЭК. Вчера доктор военных наук Константин Сивков рассказал РИА Новости, что ему от СДЭК пришло сообщение о посылке, ее вскрывали в присутствии полиции в пункте выдачи компании, там оказался позолоченный бюст, похожий на статуэтку, которой взорвали военкора Владлена Татарского. Такие посылки пришли "одному крупному философу, ряду военкоров и военных экспертов", добавил Сивков. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.* Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
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происшествия, москва, санкт-петербург, константин сивков, владлен татарский, алексей навальный, сдэк, украина
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Константин Сивков, Владлен Татарский, Алексей Навальный, СДЭК, Украина
В пункте выдачи в Москве нашли подозрительные статуэтки
В пункте выдачи СДЭК в Москве нашли подозрительные, но не опасные статуэтки