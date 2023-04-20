https://ria.ru/20230420/mmkf-1866054305.html

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 20.04.2023

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:39

2023-04-20T01:39

2023-04-20T01:39

справки

россия

иран

константин станиславский

сергей эйзенштейн

сергей бондарчук (актер)

перспектива

chopard

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев", который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года.С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом первого Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук – его фильм "Судьба человека" получил Большой приз.В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 года по 2000 год фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году смотр был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В 2022 году кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. В рамках ММКФ традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.С 1997 года проводится Форум молодых кинематографистов.В 2004 году появился новый конкурс работ молодых режиссеров "Перспективы".В 2013 году впервые этот второй по значимости конкурс дебютных полных метров не проводился. Все новые имена были представлены в программе короткометражного кино. С 2011 года спустя 22 года в программу ММКФ вернулся конкурс документального кино. В 2022 году появилась конкурсная программа "Русские премьеры".Программа мероприятия включает: основной конкурс (участвуют не менее 12 полнометражных фильмов), конкурс документального кино (не менее семи полнометражных фильмов продолжительность не менее 60 минут), конкурс короткометражного кино (не менее 12 короткометражных фильмов), конкурс "Русские премьеры" (не менее семи полнометражных фильмов), а также внеконкурсный показ, ретроспективный показ, российские программы.Отбор фильмов осуществляет отборочная комиссия. К нему допускаются как завершенные фильмы, так и находящиеся в монтаже.Прием фильмов осуществляется через онлайн платформу Festhome. При отборе фильмов в основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино предпочтение отдается мировым (фильм прежде не показывался публично) и международным (фильм был выпущен в прокат или публично показан только в стране (странах) производства) премьерам.При отборе картин в конкурс "Русские премьеры" рассматриваются только фильмы с доступной мировой премьерой.При отборе фильмов во внеконкурсные программы рассматриваются фильмы с доступной российской премьерой (фильм был публично показан за пределами РФ).Расписание показов картин определяет дирекция ММКФ. Каждая из них может быть продемонстрирована на фестивале не более пяти раз, включая показы для прессы.Для оценки фильмов формируется международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино и национальное жюри конкурса "Русские премьеры".Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Фред Скепси, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук, Брийянте Мендоса.До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка "Святого Георгия". Жюри основного конкурса присуждает главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма), специальный приз жюри (вручается по решению жюри), приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.Жюри конкурса документального кино вручает приз за лучший фильм конкурса документального кино, а жюри конкурса короткометражного кино – за лучшую короткометражную картину.Жюри конкурса "Русские премьеры" вручает приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры".Оргкомитет и дирекция ММКФ награждают призом за вклад в мировой кинематограф и специальным призом за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".На ММКФ также учреждены приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма), приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса согласно опросам зрителей (вручается режиссеру фильма), приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ была швейцарская компания Chopard. С 2021 года в роли официального партнера московского международного кинофестиваля выступает ювелирная компания Mercury. Она изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура "Золотого Святого Георгия" выполнена из позолоченного серебра, фигура "Серебряного Святого Георгия" – из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. "Золотой Святой Георгий" вручают за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряными Святыми Георгиями" награждают лауреатов в семи номинациях.Оригинальным дизайном выделяется специальный приз "Верю. Константин Станиславский". Почетные призы за достижения в актерском мастерстве на ММКФ в разные годы получали Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский, Катрин Денев и Рэйф Файнс.С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер и актер Никита Михалков. Председатель отборочной комиссии – Иван Кудрявцев.В 2022 году 44-й Московский международный кинофестиваль прошел с 26 августа по 2 сентября. Жюри основного конкурса возглавил народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. В конкурсных программах фестиваля было показано 49 фильмов из 25 стран. "Золотого Святого Георгия" за лучший фильм получила картина "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби (Иран), а в номинации" "За вклад в мировой кинематограф" – композитор Эдуард Артемьев. "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссерскую работу получил Синише Цветич (Сербия) за фильм "Усекновение". Приз за лучшую мужскую роль достался актеру Костелу Кашкавалу (Румыния) за фильм "Глас вопиющего в пустыне", а женскую – Пеге Ахангарани (Иран) за фильм "Без предварительной договоренности". Приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получил режиссер Петр Тодоровский (Россия) за картину "Здоровый человек". Награду за лучший документальный фильм "Святой архипелаг" получил российский режиссер Сергей Дебижев. Лучшим короткометражным фильмом была признана иранская картина "Бриз" Хамидрезы Газеми. Специальный приз жюри "За реализм и человечность" был вручен режиссеру Джубораджу Шамим (Бангладеш/Нидерланды) за фильм "Инстинкт". В 2023 году 45-й Московский международный кинофестиваль пройдет 20-27 апреля.Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал кинематографист Рахуль Равель (Индия), документального кино – режиссер Хао Юнь (Китай), короткометражного – режиссер, сценарист и актер Джорджо Куньо (Италия). География стран-участниц фестиваля расширилась. В разных программах будут представлены фильмы из более чем 60 государств. Среди них Швеция, Болгария, Дания, Таиланд, Норвегия, Португалия, Сирия, Саудовская Аравия, Колумбия и др. Фильмом открытия фестиваля станет картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова. Закроет ММКФ испанско-французская лента "42 секунды" Алекса Морелло и Дани Де Ла Ордена.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, иран, константин станиславский, сергей эйзенштейн, сергей бондарчук (актер), перспектива, chopard, берлин (город)