https://ria.ru/20220809/mmkf-1808293331.html

Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля

Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022

Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля

Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов станет председателем жюри основного конкурса Московского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:24

2022-08-09T13:24

2022-08-09T13:24

культура

евгений миронов

кино и сериалы

московский международный кинофестиваль

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775037251_0:23:3078:1754_1920x0_80_0_0_fcc226c1537035a963785d6d04007993.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов станет председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября."Председателем жюри основного конкурса стал Евгений Миронов — актер, продюсер. Также в жюри основного конкурса вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, Гайк Киракосян, лауреат Московского международного кинофестиваля 2020 года за фильм "В тени", кинооператор и кинорежиссёр Андрей Кравчук", — сказал Кудрявцев.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.

https://ria.ru/20220809/mmkf-1808280653.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

евгений миронов, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, новости культуры