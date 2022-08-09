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Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220809/mmkf-1808293331.html
Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля
Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022
Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля
Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов станет председателем жюри основного конкурса Московского... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:24
2022-08-09T13:24
культура
евгений миронов
кино и сериалы
московский международный кинофестиваль
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов станет председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября."Председателем жюри основного конкурса стал Евгений Миронов — актер, продюсер. Также в жюри основного конкурса вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, Гайк Киракосян, лауреат Московского международного кинофестиваля 2020 года за фильм "В тени", кинооператор и кинорежиссёр Андрей Кравчук", — сказал Кудрявцев.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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евгений миронов, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, новости культуры
13:24 09.08.2022
 
Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля

Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕвгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте Шекспир. Шостакович. Гамлет с Государственным симфоническим оркестром Новая Россия под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов станет председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября.
"Председателем жюри основного конкурса стал Евгений Миронов — актер, продюсер. Также в жюри основного конкурса вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, Гайк Киракосян, лауреат Московского международного кинофестиваля 2020 года за фильм "В тени", кинооператор и кинорежиссёр Андрей Кравчук", — сказал Кудрявцев.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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КультураЕвгений МироновКино и сериалыМосковский международный кинофестивальНовости культуры
 
 
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