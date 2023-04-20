https://ria.ru/20230420/koreya-1866506491.html

Сеул не поставляет оружие Киеву ради отношений с Россией, сообщил Ренхап

Сеул не поставляет оружие Киеву ради отношений с Россией, сообщил Ренхап - РИА Новости, 20.04.2023

Сеул не поставляет оружие Киеву ради отношений с Россией, сообщил Ренхап

Южная Корея не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T06:19

2023-04-20T06:19

2023-04-20T10:25

в мире

киев

южная корея

сеул

украина

россия

юн сок ель

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 20 апр — РИА Новости. Южная Корея не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея.В среду президент Республики Корея Юн Сок Ёль предположил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, он впервые допустил возможность военной помощи режиму Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за недружественной позиции Сеула и напомнил, что поставки вооружений Киеву означали бы вовлеченность Южной Кореи в конфликт."В законодательстве Южной Кореи нет такого закона, который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране. В предписаниях МИД также нет пункта, не позволяющего оказывать военную помощь оказавшейся в трудном положении третьей стране. Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", — пояснил чиновник в администрации главы государства.По его словам, "власти России комментируют то, что еще не произошло"."Но можно посмотреть на это с противоположной стороны, то, как мы поступим впредь, будет зависеть от России", — добавил собеседник агентства.Ранее после заявления президента Южной Кореи о возможных поставках оружия его администрация уточнила, что позиция правительства по военной поддержке Украине пока остается неизменной, а высказывания президента имеют "гипотетический" характер.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html

https://ria.ru/20230419/pomosch-1866467900.html

киев

южная корея

сеул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, южная корея, сеул, украина, россия, юн сок ель, сергей лавров, дмитрий песков, нато