https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html
Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2023
Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в содействии прекращения конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:35
2023-04-20T22:35
2023-04-20T22:35
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в содействии прекращения конфликта на Украине, заявил Елисейский дворец. В четверг Макрон и Байден провели телефонный разговор. "Президент Республики представил результаты своего государственного визита в Пекин… Китай должен сыграть свою роль, содействуя в среднесрочной перспективе прекращению конфликта в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам разговора. Отмечается, что оба лидера согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе. Президент Франции 5-7 апреля побывал в Китае с государственным визитом в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Макрон провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, украина, франция, эммануэль макрон, джо байден, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, оон
В мире, Китай, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, ООН
Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
Макрон и Байден заявили, что Китай должен сыграть роль в урегулировании на Украине