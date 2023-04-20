https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html

Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине

Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2023

Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в содействии прекращения конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:35

2023-04-20T22:35

2023-04-20T22:35

в мире

китай

украина

франция

эммануэль макрон

джо байден

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в содействии прекращения конфликта на Украине, заявил Елисейский дворец. В четверг Макрон и Байден провели телефонный разговор. "Президент Республики представил результаты своего государственного визита в Пекин… Китай должен сыграть свою роль, содействуя в среднесрочной перспективе прекращению конфликта в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам разговора. Отмечается, что оба лидера согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе. Президент Франции 5-7 апреля побывал в Китае с государственным визитом в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Макрон провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

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в мире, китай, украина, франция, эммануэль макрон, джо байден, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, оон