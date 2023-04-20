https://ria.ru/20230420/katyn-1866728814.html

У Сталина не было мотива устраивать расстрел в Катыни, считает историк

У Сталина не было мотива устраивать расстрел в Катыни, считает историк - РИА Новости, 20.04.2023

У Сталина не было мотива устраивать расстрел в Катыни, считает историк

Советский Союз не расстреливал пленных польских офицеров весной 1940 года - мотива к этому не было, ведь иначе СССР мог спровоцировать удар по своей территории... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:02

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Советский Союз не расстреливал пленных польских офицеров весной 1940 года - мотива к этому не было, ведь иначе СССР мог спровоцировать удар по своей территории английскими и французскими войсками, а вот для гитлеровской Германии эта казнь соответствовала ее политике по уничтожению польской элиты, заявил профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета и Сретенской духовной академии (РПЦ) Владимир Василик. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. "Был ли у Сталина мотив в марте 1940 года расстреливать польских офицеров? Ответим следующее - мотива подобного не было", - сказал Василик в четверг на круглом столе об истории советско-польских отношений, связанных с катынским вопросом, прошедшем на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Сталин никогда не был человеком, который руководствовался чисто эмоциональными посылами. В напряженной обстановке марта 1940 года бессудный расстрел польских военнопленных являлся бы фактором, который способствовал дальнейшей напряженности в отношениях (Советского Союза) с Англией и Францией, а в перспективе – и использованию данного фактора как предлога для нападения на Советский Союз", - добавил историк. Великобритания и Франция открыто выступили на стороне Финляндии во время советско-финской войны, и разрабатывали планы бомбардировки бакинских нефтепромыслов, напомнил Василик. "И, соответственно, давать англичанам и французам подобный неубиваемый козырь было с точки зрения реального политика чистым безумием", - подчеркнул он. К тому же пленные польские офицеры не представляли для СССР никакой опасности, добавил историк. Более того, они могли бы Советскому Союзу в будущем конфликте с Германией - ведь в 1943 году на территории СССР было создано Войско Польское, отметил Василик. А вот у Германии был мотив убить поляков, добавил он. "Гитлер поставил целью уничтожение всей польской интеллигенции", - подчеркунл Василик. Он напомнил, что осенью 1939 года в ходе операции "Таненберг", когда осенью 1939 года нацисты уничтожили 20 тысяч поляков, среди которых были офицеры, священники, преподаватели высшей школы. "Все это лишний раз показывает направленность действий гитлеровцев", - сказал Василик. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная Армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре.

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https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20221107/mogila-1829728182.html

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в мире, ссср, германия, польша, санкт-петербургский государственный университет, русская православная церковь, катынь, великая отечественная война (1941-1945)