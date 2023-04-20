https://ria.ru/20230420/dym-1866567087.html

Петербуржцы снова заметили "рыжий дым" над Кировским заводом

Петербуржцы снова заметили "рыжий дым" над Кировским заводом - РИА Новости, 20.04.2023

Петербуржцы снова заметили "рыжий дым" над Кировским заводом

Северо-Западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора проверяет информацию о выбросах в атмосферный воздух в Кировском районе Санкт-Петербурга... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:55

2023-04-20T11:55

2023-04-20T12:31

происшествия

санкт-петербург

кировский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора проверяет информацию о выбросах в атмосферный воздух в Кировском районе Санкт-Петербурга после того, как местные жители вновь заметили "рыжий дым" над Кировским заводом, сообщило ведомство. "Двадцатого апреля в социальных сетях очевидцы распространили видео… на котором зафиксирован выброс в атмосферный воздух ярко рыжего дыма с территории Кировского завода в Кировском районе Петербурга… Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода – АО "МЗ "Петросталь", - говорится в сообщении. Как поясняют в Росприроднадзоре, оранжево-бурые выбросы, которые часто называют "лисий хвост", свойственны диоксиду азота. Ранее "Петросталь" уже превышала нормативы по этим выбросам. Росприроднадзор готовится объявить заводу новое предостережение о необходимости контролировать выбросы в атмосферный воздух. Ранее в августе 2021 года прокуратура Петербурга сообщала, что из-за "рыжего дыма" над территорией Кировского завода содержание оксида азота в воздухе оказалось превышено в 27,5 раза. По оценке надзорного ведомства, загрязнение было связано с тем, что оборудование "Петростали" для очистки газов от загрязняющих веществ не обеспечивает обезвреживание выбросов в полном объеме и эксплуатируется с нарушением установленных требований по охране атмосферного воздуха. Жители Петербурга периодически сообщают в соцсетях о "рыжем дыме" над Кировским заводом на протяжении последних четырех лет.

https://ria.ru/20230309/primore-1856660935.html

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология