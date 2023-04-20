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Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры - РИА Новости, 20.04.2023
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06:50 20.04.2023 (обновлено: 10:06 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866506872.html
Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры
Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры - РИА Новости, 20.04.2023
Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры
Центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:50
2023-04-20T10:06
безопасность
россия
дальний восток
донецкая народная республика
сергей авакянц
юрий трутнев
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, возглавит бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сообщил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке (ДФО) Юрий Трутнев. В среду под председательством Трутнева и первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко прошло совещание по вопросам создания в регионах России центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. "Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя", — сказал Трутнев на совещании. Позже вице-премьер рассказал журналистам, что все 12 территорий, выбранных для создания пилотных центров, доложили о готовности с 11 мая начать работу. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под кураторством Российского союза боевых искусств должны заработать в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что в каждом центре к обучению приступит смена из 300 человек. Для работы было отобрано 216 инструкторов, которые прошли трехэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Центры будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.
https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html
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безопасность, россия, дальний восток, донецкая народная республика, сергей авакянц, юрий трутнев, сергей кириенко
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Донецкая Народная Республика, Сергей Авакянц, Юрий Трутнев, Сергей Кириенко
Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры

Полпред Трутнев в ДФО заявил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего ТОФ

© Министерство обороны РФАдмирал Сергей Авакянц
Адмирал Сергей Авакянц
© Министерство обороны РФ
Адмирал Сергей Авакянц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, возглавит бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сообщил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке (ДФО) Юрий Трутнев.
В среду под председательством Трутнева и первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко прошло совещание по вопросам создания в регионах России центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
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"Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя", — сказал Трутнев на совещании.
Позже вице-премьер рассказал журналистам, что все 12 территорий, выбранных для создания пилотных центров, доложили о готовности с 11 мая начать работу.
Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под кураторством Российского союза боевых искусств должны заработать в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что в каждом центре к обучению приступит смена из 300 человек. Для работы было отобрано 216 инструкторов, которые прошли трехэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Центры будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.
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