https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html

Newsweek: союзники ударили Украину в спину

Newsweek: союзники ударили Украину в спину - РИА Новости, 19.04.2023

Newsweek: союзники ударили Украину в спину

Государства Восточной Европы постепенно запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что свидетельствует об охлаждении их отношений с Киевом,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:37

2023-04-19T09:37

2023-04-19T11:07

в мире

цены на нефть

украина

восточная европа

польша

урсула фон дер ляйен

матеуш моравецкий

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Государства Восточной Европы постепенно запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что свидетельствует об охлаждении их отношений с Киевом, пишет Newsweek."Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта на Украине", — говорится в публикации.Как напоминает автор статьи, появление украинской продукции привело к снижению цен на товары местных фермеров.В марте стало известно, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором говорилось, что тарифы на импорт из Украины, действие которых было временно приостановлено, возможно, потребуется повторно ввести. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий писал по этому поводу в Twitter: "Поддержим Украину, но давайте делать это с умом и прежде всего давайте ставить интересы страны и польских фермеров на первое место!"Киев осудил позицию Варшавы, указав, что тяжелее всего сейчас украинским фермерам, а решение различных вопросов в одностороннем порядке не ускорит позитивного разрешения ситуации.Фермеры из нескольких европейских стран за последние два месяца неоднократно выходили на акции протеста из-за того, что они не могут конкурировать с заполонившем рынки украинским зерном.

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

https://ria.ru/20230203/polsha-1849409559.html

украина

восточная европа

польша

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в мире, цены на нефть, украина, восточная европа, польша, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий, еврокомиссия, twitter