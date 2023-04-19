https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html
Newsweek: союзники ударили Украину в спину
Newsweek: союзники ударили Украину в спину - РИА Новости, 19.04.2023
Newsweek: союзники ударили Украину в спину
Государства Восточной Европы постепенно запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что свидетельствует об охлаждении их отношений с Киевом,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:37
2023-04-19T09:37
2023-04-19T11:07
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Государства Восточной Европы постепенно запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что свидетельствует об охлаждении их отношений с Киевом, пишет Newsweek."Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта на Украине", — говорится в публикации.Как напоминает автор статьи, появление украинской продукции привело к снижению цен на товары местных фермеров.В марте стало известно, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором говорилось, что тарифы на импорт из Украины, действие которых было временно приостановлено, возможно, потребуется повторно ввести. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий писал по этому поводу в Twitter: "Поддержим Украину, но давайте делать это с умом и прежде всего давайте ставить интересы страны и польских фермеров на первое место!"Киев осудил позицию Варшавы, указав, что тяжелее всего сейчас украинским фермерам, а решение различных вопросов в одностороннем порядке не ускорит позитивного разрешения ситуации.Фермеры из нескольких европейских стран за последние два месяца неоднократно выходили на акции протеста из-за того, что они не могут конкурировать с заполонившем рынки украинским зерном.
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
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в мире, цены на нефть, украина, восточная европа, польша, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий, еврокомиссия, twitter
В мире, Цены на нефть, Украина, Восточная Европа, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия, Twitter
Newsweek: союзники ударили Украину в спину
Newsweek: Восточная Европа отстраняется от Украины, постепенно отказываясь от ее продукции
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Государства Восточной Европы постепенно запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что свидетельствует об охлаждении их отношений с Киевом, пишет Newsweek
.
"Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта на Украине", — говорится в публикации.
Как напоминает автор статьи, появление украинской продукции привело к снижению цен на товары местных фермеров.
В марте стало известно, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором говорилось, что тарифы на импорт из Украины, действие которых было временно приостановлено, возможно, потребуется повторно ввести.
Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий писал по этому поводу в Twitter: "Поддержим Украину, но давайте делать это с умом и прежде всего давайте ставить интересы страны и польских фермеров на первое место!"
Киев осудил позицию Варшавы, указав, что тяжелее всего сейчас украинским фермерам, а решение различных вопросов в одностороннем порядке не ускорит позитивного разрешения ситуации.
Фермеры из нескольких европейских стран за последние два месяца неоднократно выходили на акции протеста из-за того, что они не могут конкурировать с заполонившем рынки украинским зерном.
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