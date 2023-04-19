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СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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04:14 19.04.2023 (обновлено: 10:39 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866218512.html
СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине
СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:14
2023-04-19T10:39
южная корея
киев
в мире
украина
юн сок ель
пентагон
сша
сеул
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство Рейтер.Рейтер отмечает, что "это первый раз, когда Сеул озвучил готовность предоставить оружие Украине спустя больше года после исключения возможности поставок".Ранее появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона показали, что южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, занимавший тогда пост секретаря по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов.Южнокорейский офис президента назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике.
https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html
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южная корея, киев, в мире, украина, юн сок ель, пентагон, сша, сеул
Южная Корея, Киев, В мире, Украина, Юн Сок Ель, Пентагон, США, Сеул
СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине

Reuters: президент Южной Кореи впервые допустил возможность военной помощи Украине

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство Рейтер.
«

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — сказал он в интервью агентству.

Рейтер отмечает, что "это первый раз, когда Сеул озвучил готовность предоставить оружие Украине спустя больше года после исключения возможности поставок".
Ранее появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона показали, что южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, занимавший тогда пост секретаря по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов.
Южнокорейский офис президента назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике.
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Южная КореяКиевВ миреУкраинаЮн Сок ЕльПентагонСШАСеул
 
 
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