https://ria.ru/20230419/ukraina-1866218512.html

СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине

СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:14

2023-04-19T04:14

2023-04-19T10:39

южная корея

киев

в мире

украина

юн сок ель

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сша

сеул

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, пишет агентство Рейтер.Рейтер отмечает, что "это первый раз, когда Сеул озвучил готовность предоставить оружие Украине спустя больше года после исключения возможности поставок".Ранее появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона показали, что южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, занимавший тогда пост секретаря по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов.Южнокорейский офис президента назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике.

https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html

южная корея

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украина

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южная корея, киев, в мире, украина, юн сок ель, пентагон, сша, сеул