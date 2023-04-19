https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866470303.html

Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну

Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну - РИА Новости, 19.04.2023

Глава МИД Турции считает, что оппозиция втянет страну в войну

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, на выборах 14 мая баллотирующийся в качестве кандидата в депутаты парламента, обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:13

2023-04-19T21:13

2023-04-19T21:13

в мире

турция

россия

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 19 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, на выборах 14 мая баллотирующийся в качестве кандидата в депутаты парламента, обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну. "Мы ведем сейчас сбалансированную политику (в вопросе украинского кризиса – ред.)... Зачем нам в войне поддерживать одну определенную сторону и становиться стороной конфликта? А вот те, кто говорят – "мы займем определенную сторону, нарушим баланс" - если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну в войну", - заявил Чавушоглу в ходе выступления в Манавгате на юге страны. Он отметил, что Анкаре не следует поддерживать одну сторону в конфликте даже при том, что Турция не признала присоединение Крыма к РФ. Он подчеркнул, что Турция не является "пешкой" на игровых столах других стран, Анкара теперь сама "создает правила игры". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.

https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866248559.html

https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849765404.html

турция

россия

анкара (провинция)

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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, кемаль кылычдароглу, народный альянс