Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/seul-1866297772.html
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине
Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:50
2023-04-19T12:50
в мире
юн сок ель
сеул
южная корея
киев
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. "Кардинально нового в этом ничего нет и в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
сеул
южная корея
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eca21218d44a88c8b80482b574115d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юн сок ель, сеул, южная корея, киев, украина, дмитрий песков
В мире, Юн Сок Ель, Сеул, Южная Корея, Киев, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине

Песков заявил, что Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине.
"Кардинально нового в этом ничего нет и в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях
15 апреля, 06:06
 
В миреЮн Сок ЕльСеулЮжная КореяКиевУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала