https://ria.ru/20230419/seul-1866297772.html
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине
Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:50
2023-04-19T12:50
2023-04-19T12:50
в мире
юн сок ель
сеул
южная корея
киев
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. "Кардинально нового в этом ничего нет и в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
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РИА Новости
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в мире, юн сок ель, сеул, южная корея, киев, украина, дмитрий песков
В мире, Юн Сок Ель, Сеул, Южная Корея, Киев, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине
Песков заявил, что Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине