https://ria.ru/20230419/seul-1866297772.html

В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине

В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине - РИА Новости, 19.04.2023

В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине

Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:50

2023-04-19T12:50

2023-04-19T12:50

в мире

юн сок ель

сеул

южная корея

киев

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. "Кардинально нового в этом ничего нет и в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

сеул

южная корея

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юн сок ель, сеул, южная корея, киев, украина, дмитрий песков