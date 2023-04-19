https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866241065.html

Эксперт рассказал, как Россия ответит на помощь Киеву со стороны Сеула

Эксперт рассказал, как Россия ответит на помощь Киеву со стороны Сеула - РИА Новости, 19.04.2023

Эксперт рассказал, как Россия ответит на помощь Киеву со стороны Сеула

Россия не сможет и дальше игнорировать действия Сеула, если Южная Корея пойдет на военную помощь Киеву, и, скорее всего, введет в ответ определенные санкции в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:18

2023-04-19T09:18

2023-04-19T09:18

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Россия не сможет и дальше игнорировать действия Сеула, если Южная Корея пойдет на военную помощь Киеву, и, скорее всего, введет в ответ определенные санкции в отношении южнокорейского капитала, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Хансин Ли Хэ Ен. "Россия не может продолжать притворяться, что она не знает (о действиях Сеула – ред.), поэтому теперь она вмешается. Обычно РФ использует принцип "зеркальных мер", поэтому, предположительно, последует сильное предупреждение и определенная программа действий. Уже инвестированный в Россию южнокорейский капитал, привязан (к РФ – ред.), поэтому, скорее всего, Москва начнет с санкций на низком уровне", - полагает эксперт. Он также предположил, что Россия также могла бы в ответ оказать какую-либо помощь в военном плане Северной Корее. Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной". Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев заявил, что, по данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал приезд французских журналистов фарсом и предположил, что "Запад готовит из Гуляйполя новую Бучу" и задача журналистов - подготовить провокацию, обвинив российскую артиллерию в прицельных обстрелах якобы жилых кварталов населенных пунктов и гибели мирного населения. По его словам, подготовка может занять до недели. В то же время Ли Хэ Ен предположил, что наиболее подходящим регионом для новой провокации был бы Херсон. "Я думаю, для Украины и НАТО подготовить инсценировку Бучи № 2 в других регионах, кроме Херсона, было бы затруднительно. В этот раз использовать пропавших без вести военных не получится. Они уже пытались в Харькове, но провалились, поэтому теперь для инсценировки нет настолько подходящего места как Херсон", - заявил эксперт. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Ранее появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона показали, что южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, занимавший тогда пост секретаря по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Южнокорейский офис президента назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865722714.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866218512.html

https://ria.ru/20230415/kitay-1865557045.html

https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сеул, юн сок ель, владимир рогов, нато, министерство обороны сша, южная корея