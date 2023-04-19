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Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 19.04.2023
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20:07 19.04.2023 (обновлено: 20:14 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/razgovor-1866462286.html
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 19.04.2023
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме
Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:07
2023-04-19T20:14
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
карин жан-пьер
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне продолжают верить в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность двусторонних отношений с учетом стратегической конкуренции между двумя странами.
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китай
сша
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), карин жан-пьер, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Си Цзиньпин
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме

Белый дом: Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, но новостей по звонку пока нет

© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Мы говорим снова и снова, что президент хочет позвонить председателю Си, но на текущий момент мне нечего сообщить", - ответила она журналистам на брифинге, комментируя планы американского лидера созвониться с главой Китая.
Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне продолжают верить в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность двусторонних отношений с учетом стратегической конкуренции между двумя странами.
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