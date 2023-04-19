https://ria.ru/20230419/razgovor-1866462286.html

Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме

Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 19.04.2023

Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме

Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:07

2023-04-19T20:07

2023-04-19T20:14

в мире

китай

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вашингтон (штат)

карин жан-пьер

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне продолжают верить в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность двусторонних отношений с учетом стратегической конкуренции между двумя странами.

https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), карин жан-пьер, джо байден, си цзиньпин