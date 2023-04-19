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Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 19.04.2023
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме
Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:07
2023-04-19T20:07
2023-04-19T20:14
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вашингтон (штат)
карин жан-пьер
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден все еще хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, однако новостей по такому звонку до сих пор нет, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне продолжают верить в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность двусторонних отношений с учетом стратегической конкуренции между двумя странами.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), карин жан-пьер, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Си Цзиньпин
Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме
Белый дом: Байден все еще хочет поговорить с Си Цзиньпином, но новостей по звонку пока нет