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Омбудсмен проверит интернат в Петербурге после сообщений о гибели детей

Омбудсмен проверит интернат в Петербурге после сообщений о гибели детей - РИА Новости, 19.04.2023

Омбудсмен проверит интернат в Петербурге после сообщений о гибели детей

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после обращения представительницы депздрава Москвы Нюты Федермессер по ситуации вокруг петербургского... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:31

2023-04-19T21:31

2023-04-19T21:31

общество

россия

санкт-петербург

здоровье - общество

казань

нюта федермессер

мария львова-белова

валентина матвиенко

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после обращения представительницы депздрава Москвы Нюты Федермессер по ситуации вокруг петербургского психоневрологического интерната №10, связанной со смертью детей, заявила РИА Новости, что направила запросы в компетентные органы, будет проведена проверка. Федермессер ранее опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, адресованное, в частности, к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фридриковой. Она просит "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По данным Федермессер, здесь "за последнее время" умерли семь детей, последний летальный случай был 17 апреля. "Смерть каждого молодого человека в учреждении – всегда боль. И основание – разобраться в причинах. По обращению учредителя фонда "Вера" Анны Федермессер о ситуации в ПНИ №10 в Санкт-Петербурге мы направили запросы в компетентные органы. Будет проведена проверка", - сообщила Львова-Белова. Она отметила, что не понаслышке знает о проблемах, с которыми сталкиваются достигшие совершеннолетия дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей. "Институт уполномоченных последовательно работает с этой темой – выступает за улучшение положения детей с инвалидностью в стационарных организации, внедрение стандартов ухода за ними, деинституционализацию и создание механизмов распределенной опеки", - отметила детский омбудсмен. По ее словам, на ближайшем съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который пройдет в Казани, этот вопрос будет поднят отдельно. "Совместно с экспертами разработали для региональных коллег подробные рекомендации по проверке домов для детей-инвалидов – на что обращать особое внимание", - заявила Львова-Белова. Также она сообщила, что содействие в улучшении этих учреждений станет одним из компонентов карты действий уполномоченных в регионах в 2023-2024 году. При этом Львова-Белова отметила важность нахождения детей в семье. "Убеждена - проживание в учреждении должно быть крайней мерой. Ничто не заменит качественного домашнего окружения и заботы. Поэтому не менее важно – поддерживать семьи с детьми-инвалидами. А также оказывать поддержку семьям, готовым взять детей-сирот с инвалидностью к себе под опеку или попечительство, если другие варианты невозможны", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html

https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html

россия

санкт-петербург

казань

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