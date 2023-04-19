https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

Перспективнее нефти. Россия сделала ставку на другое сырье

Перспективнее нефти. Россия сделала ставку на другое сырье - РИА Новости, 19.04.2023

Перспективнее нефти. Россия сделала ставку на другое сырье

Россия располагает значительными запасами практически всех стратегически важных металлов, но критически зависит от их импорта. О том, почему сложилась столь... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T11:59

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металлы

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Россия располагает значительными запасами практически всех стратегически важных металлов, но критически зависит от их импорта. О том, почему сложилась столь парадоксальная ситуация и что мешает задействовать собственный ресурсный потенциал, — в материале РИА Новости.Наследие советской моделиСоветский Союз был полностью обеспечен всеми видами минерального сырья. Однако после распада страны многие месторождения и горно-обогатительные предприятия остались за пределами России — на Украине, в Казахстане, центральноазиатских республиках.Кроме того, еще с середины 1980-х акцент стали делать на добыче нефти и природного газа в ущерб остальным видам сырья. Валютная выручка от экспорта углеводородов в течение нескольких десятилетий решала проблемы советской, а затем и молодой российской экономики. Полученные средства тратили на закупку импортного продовольствия и товаров народного потребления. Промышленность тем временем приходила в упадок.В декабре 1991-го упразднили федеральное ведомство, отвечавшее за создание и поддержание минерально-сырьевой базы, — Министерство геологии СССР. Его заменили Министерством экологии и природных ресурсов РСФСР (позднее — Министерство природных ресурсов и экологии России), осуществляющим управление в сфере природопользования.В последующие годы государство уделяло внимание лишь углеводородам. Некоторые наиболее прибыльные виды сырья — золото, металлы платиновой группы, никель, фосфорные и калийные удобрения — взял в свои руки частный бизнес. Остальное покупали за рубежом. Оказалось, это выгоднее, чем осваивать собственные месторождения. Тем более что внутренние потребности были невелики.Критическая зависимостьОднако со временем стало ясно, что авиационную, космическую, оборонную промышленность, электронику и автомобилестроение невозможно развивать без собственной сырьевой базы металлов.На начало 1996-го из 29 видов минерального сырья, отнесенных правительством к стратегически важными, обеспеченности достигли по 15 — нефти, природному газу, золоту, меди, никелю, свинцу, молибдену, вольфраму, олову, цирконию, кобальту, платиноидам, серебру, алмазам и особо чистому кварцевому сырью. Остальные 14 видов — уран, марганец, хром, титан, бокситы, тантал, ниобий, скандий, бериллий, сурьму, литий, германий, рений и редкоземельные элементы иттриевой группы — полностью или частично импортировали.С годами ситуация ухудшалась. В связи с развитием новых технологий потребность в некоторых металлах возросла в разы, а запасы месторождений, открытых и разведанных еще в советское время, истощались. Зависимость от зарубежных поставщиков стала критической, особенно после введения экономических санкций.В августе 2022-го правительство утвердило новый перечень основных видов стратегического минерального сырья — уже из 61 позиции. Добавили гелий, графит, рубидий, цезий, индий, галлий, гафний, ванадий, апатитовые руды, калийные соли, плавиковый шпат, все 17 редкоземельных элементов, а также подземные воды. По некоторым — марганцу, хрому, титану, литию — зависимость от импорта сегодня достигает ста процентов.В соответствии с поручением президента Минприроды в марте подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года. В ней заложены два сценария. Базовый, согласно которому обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых остается на нынешнем уровне с небольшим ростом, и целевой, задача которого — обеспечить растущий спрос на полезные ископаемые, необходимые для развития промышленности.В документе отмечается, что для выполнения стратегии основной упор необходимо сделать на "усиление темпов государственной геологоразведки дефицитного сырья, такого как марганец, уран, хром, титан и вольфрам".Спрос рождает добычуЕще в прежнем варианте стратегии, утвержденном в 2018-м, отмечалось, что некоторые российские месторождения дефицитных полезных ископаемых (хрома, редкоземельных металлов) не уступают по размерам и качеству руд зарубежным аналогам, "что делает особенно актуальными разработку и применение специальных механизмов стимулирования их освоения". Прошло пять лет, ситуация с обеспеченностью собственным сырьем практически не изменилась, а импортозависимость стала еще более острой.Эксперты говорят о комплексном характере проблемы. С одной стороны, имеющиеся запасы редких и редкоземельных металлов (РРЗМ) не осваивают по причине невостребованности со стороны отечественных производителей, которые не наращивают объемы из-за отсутствия спроса на российскую продукцию.Поэтому даже то, что могли бы производить внутри страны, импортируют из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Это ведет к еще большему отставанию России в областях микроэлектроники, вычислительной техники, возобновляемой энергетики — отраслях, в которых спрос на РРЗМ за последние 15 лет в мире вырос примерно в десять раз.Чтобы разомкнуть порочный круг, в июне 2022-го президент поручил правительству при участии Российской академии наук, госкорпорации "Росатом" и других заинтересованных организаций "разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам, в отдельных критически важных секторах экономики". Речь идет о полном цикле производства — от сырья до конечного изделия."Наблюдается острый дефицит"В середине апреля 2023-го президиум РАН провел заседание, посвященное развитию сырьевой базы России. Ученые отметили, что наличие собственных минеральных ресурсов — важная составляющая безопасности, поскольку они составляют материальную основу реального сектора экономики. При этом с начала 1990-х в стране не открыли ни одного крупного рудного месторождения, поэтому в обозримом будущем можно рассчитывать только на задел советского периода."В перечне стратегически важных металлов — практически вся таблица Менделеева, — подчеркивает академик Николай Бортников. — Но если одни — никель, кобальт, металлы платиновой группы, золото, легкие РЗМ — не критические, то по некоторым металлам "большой шестерки", таким как алюминий, хром и марганец, наблюдается острый дефицит. У нас нет качественных бокситов, титановых руд, лития".По ресурсному потенциалу всех критических металлов Россия входит в первую десятку среди стран мира — а иногда и пятерку. Но многие отечественные месторождения обладают низким качеством руд по сравнению с зарубежными. Значительная часть находится в труднодоступных районах с плохо развитой инфраструктурой. Все это повышает риски и не способствует разработке."Отличительная особенность современной промышленности — широкое использование редких и редкоземельных металлов, — говорит Бортников. — Как правило, они не образуют собственных месторождений, а производятся как побочные продукты при глубокой переработке руд основных металлов. Их извлекают на последних стадиях металлургического передела, а объемы при оценке месторождений не всегда учитывают".Часто для извлечения попутных РРЗМ нужно разрабатывать сложные технологические схемы. Пока их нет, на рудниках и комбинатах редкие и редкоземельные металлы просто складируют в хвостохранилищах.Так, на месторождениях Хибинского массива на Кольском полуострове вместе с апатит-нефелиновыми рудами, используемыми для получения фосфорных удобрений, ежегодно извлекают около 120 тысяч тонн редкоземельных металлов, которые лежат мертвым грузом. Для сравнения: Китай, основной производитель РЗМ в мире, добыл в 2022 году 210 тысяч тонн. На Челябинском электрометаллургическом комбинате, где перерабатывают молибденовые руды, также теряют другой крайне ценный примесный металл — рений, необходимый для производства высокопрочных ракетных сплавов.По мнению ученых, чтобы решить проблему с обеспеченностью промышленности стратегическими металлами, нужно восстановить полную цепочку — от оценки запасов в недрах до получения конечной высокотехнологичной продукции. А это невозможно без долгосрочного планирования и серьезных государственных инвестиций.

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

геология, земля - риа наука, экономика, российская академия наук, металлы