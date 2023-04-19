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Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 19.04.2023 (обновлено: 12:08 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/koreya-1866276402.html
Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву
Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву - РИА Новости, 19.04.2023
Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки Киеву оружия предложил жителям региона представить,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:57
2023-04-19T12:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
южная корея
юн сок ель
дмитрий медведев
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки Киеву оружия предложил жителям региона представить, что российские новейшие образцы появятся у их соседей - в КНДР."Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?", - написал Медведев в своем телеграм-канале. "Что называется, Quid pro quo…", - добавил он.Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной".Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов.Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866241065.html
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856564572.html
россия
украина
южная корея
кндр (северная корея)
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россия, украина, южная корея, юн сок ель, дмитрий медведев, в мире, кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Южная Корея, Юн Сок Ель, Дмитрий Медведев, В мире, КНДР (Северная Корея), Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев прокомментировал слова Сеула о возможности поставок оружия Киеву

Медведев предложил Южной Корее представить новейшие российские образцы вооружения у КНДР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки Киеву оружия предложил жителям региона представить, что российские новейшие образцы появятся у их соседей - в КНДР.
"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?", - написал Медведев в своем телеграм-канале. "Что называется, Quid pro quo…", - добавил он.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Эксперт рассказал, как Россия ответит на помощь Киеву со стороны Сеула
Вчера, 09:18
Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной".
Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов.
Акция в поддержку спецоперации на Украине в Сеуле - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Сеуле прошел митинг в поддержку российской спецоперации на Украине
22 марта, 15:58
Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину
8 марта, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЮжная КореяЮн Сок ЕльДмитрий МедведевВ миреКНДР (Северная Корея)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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