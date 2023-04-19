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В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей - РИА Новости, 19.04.2023
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16:21 19.04.2023 (обновлено: 18:33 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/internat-1866383170.html
В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей
В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей - РИА Новости, 19.04.2023
В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей
Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:21
2023-04-19T18:33
нюта федермессер
общество
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
дети
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения."По поручению Минздрава Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении", — говорится в заявлении.При этом в министерстве обратили внимание, что психоневрологические интернаты входят в число учреждений социальной защиты населения.Об организации доследственной проверки также сообщило управление СК по региону и городской комитет по социальной политике.
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россия
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нюта федермессер, общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дети, следственный комитет россии (ск рф)
Нюта Федермессер, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Дети, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей

Росздравнадзор инициирует проверку ПНИ № 10 в Петербурге после сообщения о смерти детей

© Fotolia / Roman Bodnarchuk Ребенок с плюшевым медведем
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Ребенок с плюшевым медведем. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"По поручению Минздрава Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении", — говорится в заявлении.

В среду ночью Федермессер опубликовала в Telegram-канале видеообращение, адресованное спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой, а также председателю комитета по соцполитике Петербурга Елене Фридриковой. В нем она призвала "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ № 10, где, по ее данным, за последнее время умерли семь детей, последний случай произошел 17 апреля.

При этом в министерстве обратили внимание, что психоневрологические интернаты входят в число учреждений социальной защиты населения.
Об организации доследственной проверки также сообщило управление СК по региону и городской комитет по социальной политике.
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Нюта ФедермессерОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ДетиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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