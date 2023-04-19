https://ria.ru/20230419/internat-1866383170.html

В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей

В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей - РИА Новости, 19.04.2023

В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей

Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:21

2023-04-19T16:21

2023-04-19T18:33

нюта федермессер

общество

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

дети

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения."По поручению Минздрава Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении", — говорится в заявлении.При этом в министерстве обратили внимание, что психоневрологические интернаты входят в число учреждений социальной защиты населения.Об организации доследственной проверки также сообщило управление СК по региону и городской комитет по социальной политике.

https://ria.ru/20230419/telo-1866359701.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нюта федермессер, общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дети, следственный комитет россии (ск рф)