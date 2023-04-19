В Петербурге проверят интернат после сообщения о гибели детей
Росздравнадзор инициирует проверку ПНИ № 10 в Петербурге после сообщения о смерти детей
Ребенок с плюшевым медведем. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Росздравнадзор инициирует проверку в Психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге после обращения руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюты Федермессер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"По поручению Минздрава Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении", — говорится в заявлении.
В среду ночью Федермессер опубликовала в Telegram-канале видеообращение, адресованное спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой, а также председателю комитета по соцполитике Петербурга Елене Фридриковой. В нем она призвала "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ № 10, где, по ее данным, за последнее время умерли семь детей, последний случай произошел 17 апреля.
При этом в министерстве обратили внимание, что психоневрологические интернаты входят в число учреждений социальной защиты населения.
Об организации доследственной проверки также сообщило управление СК по региону и городской комитет по социальной политике.