https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

Превратить предательство в норму: план англосаксов потерпел неудачу

Превратить предательство в норму: план англосаксов потерпел неудачу - РИА Новости, 19.04.2023

Превратить предательство в норму: план англосаксов потерпел неудачу

Вчера Государственная дума приняла поправки, предусматривающие в качестве максимального наказания за госизмену пожизненное лишение свободы. Пока же за... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T10:47

технологии

сша

россия

великобритания

владимир кара-мурза

джеймс бонд

джулиан ассанж

министерство обороны сша

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Вчера Государственная дума приняла поправки, предусматривающие в качестве максимального наказания за госизмену пожизненное лишение свободы. Пока же за преступления по данной статье Уголовного кодекса грозит до 20 лет. А параллельно с этим МИД вызвал послов США, Великобритании и Канады по поводу "грубого вмешательства" в дела России в связи с вынесенным в понедельник приговором Владимиру Кара-Мурзе* как раз за госизмену (а заодно и дискредитацию Российской армии).По существу, мы наблюдаем возвращение темы предательства и измены к историческому статус-кво, поскольку за последние десятилетия Запад и конкретно Соединенные Штаты подвергли этот базовый для любого государства и крайне чувствительный вопрос серьезным изменениям, сумев развернуть его в свою пользу и сделав частью собственной "мягкой силы". Причем это касается вовсе не только России — ровно в том же положении оказался весь мир.Глобализация и 30 лет американской гегемонии весьма своеобразным образом повлияли на восприятие огромным множеством людей по всей планете феномена гражданства и обязательств человека перед своим государством. Десятки (а то и сотни) миллионов людей перемещаются по всей планете: рождаются в одной стране, ищут лучшей жизни в другой, отправляются получать образование на противоположный край света, по работе колесят по всему миру, по дороге приобретая пару-тройку дополнительных паспортов. И даже если человек всю свою жизнь прожил в городке, в котором родился, он в силу информационной проницаемости нередко мыслит ровно теми же категориями — глобализованного мира без границ. В такой системе идея об измене как гражданском смертном грехе просто размывается. Вместо этого стало возникать авантюрно-легкомысленное представление, в котором предательство является чем-то средним между корпоративным шпионажем и боевиками о Джеймсе Бонде.Однако в реальном мире все абсолютно серьезно: если у человека два (или три) гражданства, какому государству на самом деле принадлежит его лояльность?Понятно, что, по официальной версии глобализма, в прекрасном бесконфликтном мире свободы и демократии в принципе не может возникнуть подобный конфликт лояльностей. Ну а если такой конфликт проявится с участием лучезарной демократии, с одной стороны, и темной автократии — с другой, то выбор очевиден, поскольку в данном случае измена как бы уже и не измена вовсе, а защита свободы, демократии и общечеловеческих ценностей от мрака диктатуры.Но все это, разумеется, лукавство. Реальный ответ на вопрос куда проще и циничнее: всегда найдутся люди, которые выберут более ценный — в их глазах — паспорт (либо уже имеющийся у них на руках, либо перспективу его получить).И вот в данной сфере — привлекательности своего гражданства — западный мир много десятилетий просто не имел конкурентов, поскольку был воплощением грез миллиардов людей: от рядовых граждан до представителей самых высоких государственных элит разных стран. Так что глобализм, разрушая идею патриотизма и преданности своей стране, на самом деле взращивал в людях по всему миру лояльность Западу и, надо признать, добился в ряде случаев впечатляющих успехов.Тут необходимо отметить, что это был по-настоящему общепланетарный процесс и в наибольшей степени он охватил сам Запад. Например, феномен осведомителей/информаторов (whistleblower), вскрывавших государственные и корпоративные тайны, последние десятилетия целенаправленно и очень старательно романтизировался, и хотя отношение к Джулиану Ассанжу, Челси (Брэдли) Мэннингу, Эдварду Сноудену или Джеку Тейшейре (новому антигерою, которого обвиняют в свежих утечках документов Пентагона) сильно разнится, само явление воспринимается по обе стороны Атлантики скорее позитивно. В этом тоже можно найти смысл — с точки зрения интересов США, которым важно не только подрывать геополитических конкурентов, но и поддерживать лояльность к себе со стороны государств-вассалов. То, как успешно Вашингтон обеспечил в нынешние бурные времена безусловное послушание германских и других европейских элит, говорит само за себя: хорошо сработали.Вот только этот процесс, как и во многом ином, американцам не удалось довести до логического конца. Глобализация по западному сценарию терпит крах. Значительной части незападного мира хватило разума и воли вовремя уйти с рокового пути отказа от суверенитета. В мир возвращается традиционное представление о патриотизме и верности своей стране как высших гражданских добродетелях и измене как самом отвратительном преступлении, которое может совершить гражданин и которое заслуживает самого сурового наказания. Показательно, что наша страна и в этом вопросе демонстрирует пример для остального мира.Однако по-своему забавно: теперь Запад все сильнее боится, что его оружие обернется против него же самого. Неслучайно и Штаты, и некоторые европейские государства нервничают по поводу крупных китайских или русскоязычных общин у себя, опасаясь, что хватает эмигрантов, которые в конфликте лояльностей могут предпочесть старую, а не новую родину.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html

https://ria.ru/20230413/krakh-1864947551.html

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

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технологии, сша, россия, великобритания, владимир кара-мурза, джеймс бонд, джулиан ассанж, министерство обороны сша, аналитика