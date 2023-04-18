https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866083534.html

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:41

2023-04-18T14:41

2023-04-18T17:41

россия

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общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. Поправки вносятся в статью 275 УК "Государственная измена". После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас за эти преступления грозит тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Кроме того, депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм.За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы вместо нынешних 15. Также усилится ответственность за "антитеррористические" статьи УК — за международный терроризм будет грозить от 12 лет лишения свободы, а не от десяти. Ужесточается ответственность и по статье 205 УК "Террористический акт" — максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.За участие в террористических сообществах (205.4 УК) будет грозить от десяти до 15 лет лишения свободы вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти с пяти до семи лет.Дума также приняла поправки об ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20230404/shpiony-1863039509.html

https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество