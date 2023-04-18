МИД вызвал послов США, Британии и Канады
МИД России вызвал послов Британии, США и Канады из-за грубого вмешательства в дела России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 18 апреля 2023 года
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 18 апреля 2023 года
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.
Внешнеполитическое ведомство должны посетить:
- посол Британии Дебора Броннер;
- посол США Линн Трейси;
- посол Канады Элисон Леклер.
Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.
Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Дебора Броннер пробыла там чуть больше получаса. В МИД России приехала и американский дипломат Линн Трейси. После визита она также отказалась от комментариев.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.