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МИД вызвал послов США, Британии и Канады - РИА Новости, 18.04.2023
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14:08 18.04.2023 (обновлено: 19:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/posly-1866069459.html
МИД вызвал послов США, Британии и Канады
МИД вызвал послов США, Британии и Канады - РИА Новости, 18.04.2023
МИД вызвал послов США, Британии и Канады
В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:08
2023-04-18T19:13
сша
канада
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
линн трейси
москва
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.Внешнеполитическое ведомство должны посетить:Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Дебора Броннер пробыла там чуть больше получаса. В МИД России приехала и американский дипломат Линн Трейси. После визита она также отказалась от комментариев.В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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сша, канада, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире, линн трейси, москва
США, Канада, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, В мире, Линн Трейси, Москва
МИД вызвал послов США, Британии и Канады

МИД России вызвал послов Британии, США и Канады из-за грубого вмешательства в дела России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 18 апреля 2023 года
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 18 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 18 апреля 2023 года
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.
Внешнеполитическое ведомство должны посетить:
  • посол Британии Дебора Броннер;
  • посол США Линн Трейси;
  • посол Канады Элисон Леклер.
Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.
Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Дебора Броннер пробыла там чуть больше получаса. В МИД России приехала и американский дипломат Линн Трейси. После визита она также отказалась от комментариев.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.

Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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СШАКанадаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ миреЛинн ТрейсиМосква
 
 
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