https://ria.ru/20230418/posly-1866069459.html

МИД вызвал послов США, Британии и Канады

МИД вызвал послов США, Британии и Канады - РИА Новости, 18.04.2023

МИД вызвал послов США, Британии и Канады

В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:08

2023-04-18T14:08

2023-04-18T19:13

сша

канада

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

в мире

линн трейси

москва

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.Внешнеполитическое ведомство должны посетить:Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Дебора Броннер пробыла там чуть больше получаса. В МИД России приехала и американский дипломат Линн Трейси. После визита она также отказалась от комментариев.В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230417/posly-1865933705.html

сша

канада

россия

великобритания

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, канада, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире, линн трейси, москва