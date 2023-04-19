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В Кремле прокомментировали проведение КПРФ антифашистского форума

В Кремле прокомментировали проведение КПРФ антифашистского форума - РИА Новости, 19.04.2023

В Кремле прокомментировали проведение КПРФ антифашистского форума

Антифашистский форум, проводимый КПРФ, - это очень важное направление работы, это тема борьбы с неонацизмом, который "пышным цветом расцвел" в Украине, заявил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:51

2023-04-19T12:51

2023-04-19T12:51

общество

россия

белоруссия

минск

дмитрий песков

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Антифашистский форум, проводимый КПРФ, - это очень важное направление работы, это тема борьбы с неонацизмом, который "пышным цветом расцвел" в Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в Минске планируется провести антифашистский форум. По словам депутата ГД Юрия Афонина, ко дню рождения революционера и основателя Советского государства Владимира Ленина готовится ряд мероприятий, в том числе в "ленинские дни" пройдет и антифашистский форум. "Это очень важное направление работы. Это тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в нашей современной истории, которую мы видим в разных странах, и которые, конечно, расцвели пышным цветом в Украине. Борьба с этими проявлениями чрезвычайно важна", - сказал Песков журналистам. Он также выразил надежду, что форум станет ещё одним значимым событием "в общем контексте борьбы" с неонацизмом. Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск).

https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html

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Кирилл Волков

общество, россия, белоруссия, минск, дмитрий песков, геннадий зюганов, кпрф