https://ria.ru/20230418/oplata-1866148745.html

Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году

Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году - РИА Новости, 18.04.2023

Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году

Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда педагогов, уже есть результаты, и министерство планирует утвердить такую систему в 2023 РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:46

2023-04-18T17:46

2023-04-18T20:06

россия

валентина матвиенко

сергей кравцов

совет федерации рф

экономика

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда педагогов, уже есть результаты, и министерство планирует утвердить такую систему в 2023 году, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к президенту РФ с инициативой в Год педагога внедрить новую оплату труда учителей. "Действительно, в шести пилотных регионах мы уже апробируем, и уже есть конкретные результаты, и планируем в этом году ее утвердить", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Глава министерства также напомнил, что в РФ более 60% девятиклассников поступают в колледжи. Кроме того, по словам министра, в России уже создан безопасный, "белый интернет" для школьников.

https://ria.ru/20230404/nastavnik-1862852115.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, сергей кравцов, совет федерации рф, экономика, социальный навигатор, сн_образование