https://ria.ru/20230418/oplata-1866148745.html
Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году
Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году - РИА Новости, 18.04.2023
Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году
Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда педагогов, уже есть результаты, и министерство планирует утвердить такую систему в 2023 РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:46
2023-04-18T17:46
2023-04-18T20:06
россия
валентина матвиенко
сергей кравцов
совет федерации рф
экономика
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда педагогов, уже есть результаты, и министерство планирует утвердить такую систему в 2023 году, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к президенту РФ с инициативой в Год педагога внедрить новую оплату труда учителей. "Действительно, в шести пилотных регионах мы уже апробируем, и уже есть конкретные результаты, и планируем в этом году ее утвердить", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Глава министерства также напомнил, что в РФ более 60% девятиклассников поступают в колледжи. Кроме того, по словам министра, в России уже создан безопасный, "белый интернет" для школьников.
https://ria.ru/20230404/nastavnik-1862852115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валентина матвиенко, сергей кравцов, совет федерации рф, экономика, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Кравцов, Совет Федерации РФ, Экономика, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году
Минпросвещения может утвердить новую систему оплаты труда учителей в 2023 году
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда педагогов, уже есть результаты, и министерство планирует утвердить такую систему в 2023 году, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
предложила обратиться к президенту РФ с инициативой в Год педагога внедрить новую оплату труда учителей.
"Действительно, в шести пилотных регионах мы уже апробируем, и уже есть конкретные результаты, и планируем в этом году ее утвердить", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Глава министерства также напомнил, что в РФ более 60% девятиклассников поступают в колледжи. Кроме того, по словам министра, в России уже создан безопасный, "белый интернет" для школьников.
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