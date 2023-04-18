https://ria.ru/20230418/mars-1865895269.html

"Я потеряла ребенка": решение европейских чиновников привело к трагедии

"Я потеряла ребенка": решение европейских чиновников привело к трагедии - РИА Новости, 18.04.2023

"Я потеряла ребенка": решение европейских чиновников привело к трагедии

Политическое решение уничтожило десятилетнюю работу российских и европейских ученых по созданию аппаратов для исследования Марса. Что потеряла мировая наука и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:17

наука

протон-м

институт космических исследований

российская академия наук

лев зеленый

жан-жак дорден

россия

марс

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Николай Гурьянов. Политическое решение уничтожило десятилетнюю работу российских и европейских ученых по созданию аппаратов для исследования Марса. Что потеряла мировая наука и возможно ли возобновление проекта — в материале РИА Новости."Мне снится эта пара""Если бы все было хорошо, сейчас на Марсе работала бы совместная российско-европейская программа. Ровер и платформа. Мне часто снится эта пара, которая передает данные. То, что произошло, — большая трагедия", — признался академик, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Миссию "Экзобиология на Марсе", или "ЭкзоМарс", придумали в начале 2000-х. Предполагалось, что она станет флагманской в европейской космической программе "Аврора". Однако ни опыта межпланетных полетов, ни достаточного финансирования у Европейского космического агентства (ЕКА) не было, поэтому привлекли НАСА.Несколько лет совместно с американцами развивали проект, и он приобрел основные очертания. Решили, что миссия пройдет в два этапа: в 2016-м к Красной планете полетит орбитальный модуль и экспериментальный посадочный аппарат, а спустя два года — марсоход с десантной платформой.На ровер собирались поставить уникальный прибор — бур, способный проникать в марсианский грунт на глубину до двух метров. Ученые надеялись, что жизнь (или по крайней мере ее следы) могли сохраниться под поверхностью — в зоне, защищенной от радиации. Образцы горной породы должны были подниматься по специальной трубке в марсоход — мобильную лабораторию со множеством измерительных приборов. Данные с ровера передавались бы на посадочную платформу, а с нее — на орбитальную станцию Trace Gas Orbiter (TGO), которая, в свою очередь, транслировала бы информацию на Землю.Но в 2013-м американцы резко сократили финансирование нескольких программ и вышли из "ЭкзоМарса". "Для нас это был момент паники", — вспоминает специалист ЕКА Хорхе Ваго в документальном фильме National Geographic "ЭкзоМарс". Невозможная миссия".Россия спешит на помощьНекоторые страны — участницы ЕКА предлагали завершить проект, но Жан-Жак Дорден, занимавший пост гендиректора агентства, продавил решение о перезапуске миссии в сотрудничестве с "Роскосмосом".В крайне сжатые сроки российским специалистам предстояло подготовить приборы и десантный модуль для европейского марсохода. Научную часть поручили Институту космических исследований РАН, техническую — НПО имени Лавочкина (входит в "Роскосмос"). Руководство проектом с российской стороны принял академик Зеленый.В 2016-м TGO и экспериментальный посадочный модуль "Скиапарелли" запустили с космодрома Байконур на ракете-носителе "Протон". "Когда ракета стартовала, я почувствовал радость, подобную тому, что испытал при рождении моих детей", — говорит Хорхе Ваго.Спустя семь месяцев зонд благополучно вышел на орбиту Красной планеты. Однако из-за сбоя тормозных систем разбился о поверхность 600-килограммовый посадочный модуль. Правда, успел передать на Землю данные, которые позволили понять причину аварии.На обработку информации и исправление ошибок требовалось дополнительное время, поэтому второй этап миссии, намеченный на 2018-й, перенесли.Ковид и недоработкиОкно для полетов на Марс открывается каждые 26 месяцев, когда планета максимально сближается с Землей. Если старт сорван, приходится ждать еще два года. Однако в марте 2020-го началась пандемия, и ЕКА приняла решение вновь отложить миссию — на этот раз из-за санитарных ограничений.При этом COVID-19 не помешал США и Китаю в том же году отправить на Марс собственные роверы. Впрочем, ученые, работающие над российско-европейским проектом, признавали необходимость отсрочки — некоторые критически важные системы необходимо было доработать.К тому времени ровер успел получить название "Розалинд Франклин" — в честь британского биолога, которая внесла вклад в изучение ДНК. "Она помогла нам понять жизнь на Земле, и теперь ее тезка сделает то же самое на Марсе", — объяснял решение министр по делам науки и инноваций Соединенного Королевства Крис Скидмор.За следующие два года все недочеты устранили, и в январе 2022-го ЕКА объявила, что марсоход и десантный модуль готовы к отправке. В Италии "Розалинд Франклин" установили на "Казачок" и накрыли защитным куполом. Затем конструкцию собирались доставить на космодром Байконур, откуда в сентябре 2022-го ракета-носитель "Протон-М" должна была запустить миссию в космос.Однако после начала специальной военной операции ЕКА объявила о приостановке проекта, а затем о полном разрыве сотрудничества с Россией по миссии "ЭкзоМарс"."Погубят и то и другое"Это означало отказ от использования российского десантного модуля и всех научных устройств. Ровер сняли с посадочной платформы, и "Казачок" теперь вернут в Россию."Мы вытащим европейские приборы, которые стояли на посадочной платформе. Они (европейцы. — Прим. ред.), что еще более сложно, снимут российские приборы, установленные на ровере. И погубят, в общем, и то и другое", — подчеркнул Зеленый. По его словам, стороны уже подписали соответствующее соглашение.Академик отметил, что российская сторона осенью 2022-го пыталась добиться обмена приборами без удаления с космических аппаратов — чтобы можно было использовать их дальше. Но "разум здесь не возобладал".Решение фактически похоронило 20-летнюю работу сотен ученых из 20 стран. И российские, и европейские специалисты говорят об отмене миссии как о личной трагедии."ЭкзоМарс" занял добрую треть, а то и половину моей научной карьеры, — объясняет геолог и экзобиолог Фрэнсис Уэстолл в фильме "ЭкзоМарс". Невозможная миссия". — Это был мой ребенок, и я потеряла его".Она изучала самые древние ископаемые в геологических отложениях — следы первых микроорганизмов на Земле — и надеялась обнаружить что-то подобное под поверхностью соседней планеты.Российские ученые проделали большую работу по изготовлению приборов для исследования Марса. Так, на мачте "Розалинд Франклин" собирались установить инфракрасный спектрометр ИСЕМ для анализа атмосферы вблизи поверхности и минералогического состава верхнего слоя грунта, а также нейтронный спектрометр АДРОН-РМ для поиска водорода. Более десятка российских датчиков планировали эксплуатировать на посадочном модуле "Казачок". По словам Зеленого, теперь всю эту аппаратуру можно будет использовать только на выставках."Это разобьет мне сердце"ЕКА решила запускать "ЭкзоМарс" без участия России. Чтобы вернуть миссию к жизни, европейцам потребуются сотни миллионов евро дополнительного финансирования и несколько лет работы. Предварительная дата следующего запуска — октябрь 2028-го."Десантный модуль был в основном российского производства. Новый будем строить полностью в Европе при некотором участии НАСА — помощь американцев может понадобиться для двигательной установки", — отмечает Пьетро Бальони, руководитель миссии "Розалинд Франклин".Оптимизма европейским ученым добавляет то, что благодаря уникальным технологиям миссия останется актуальной и через пять, и через десять лет. Никто из конкурентов не способен до 2028-го создать что-то подобное.Однако к тому времени пионеры "ЭкзоМарса" наверняка выйдут на пенсию. "Это разобьет мне сердце, — признается француженка Валери Чарлети, участвовавшая в разработке миссии с самого начала. — Но есть молодые люди, которые вполне компетентны, у них больше сил и энергии, чем у меня".Тем временем российские приборы, установленные на орбитальном аппарате TGO, продолжают успешно работать. Сигналы принимает Центр дальней космической связи, расположенный под городом Калязиным. В 2021-м детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения FREND, созданный в ИКИ РАН, помог сделать сенсационное открытие: в гигантской системе марсианских каньонов — долине Маринера — обнаружили залежи водяного льда, что открывает широкие перспективы для освоения Красной планеты.Будущее собственной российской миссии на Красную планету пока туманно. По словам Зеленого, после неудачи с "ЭкзоМарсом" ученые "в разобранном состоянии".

https://ria.ru/20230415/moon-1865324249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

протон-м, институт космических исследований, российская академия наук, лев зеленый, жан-жак дорден, россия, марс, земля, наса