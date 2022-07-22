https://ria.ru/20220722/kazachok-1804247186.html

Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию

Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию

Посадочный модуль "Казачок", предназначавшийся для российско-европейской миссии ExoMars, будет возвращен из Италии в Россию, встреча по этому вопросу пройдет в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:48

2022-07-22T13:48

2022-07-22T13:48

космос - риа наука

россия

роскосмос

евросоюз

экзомарс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592734018_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_85d7c1161f14416c6ad659286ce9604a.jpg

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посадочный модуль "Казачок", предназначавшийся для российско-европейской миссии ExoMars, будет возвращен из Италии в Россию, встреча по этому вопросу пройдет в начале сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в космическом сообществе."Казачок" будет возвращен в Россию. В начале сентября состоится большая встреча между командой миссии ExoMars, "Роскосмосом", Европейским космическим агентством (ЕКА) и представителями итальянской (космической) индустрии. Стороны попытаются решить вопрос о демонтаже и возврате в РФ российского оборудования, находящегося в ЕС, и возврата Европе европейского оборудования, находящегося в России", - сказал собеседник.По его словам, на этой встрече будет найден способ, чтобы российские инженеры смогли приехать в Италию для демонтажа элементов платформы. "Это будет сложно, придется запрашивать особые допуски, но решение будет найдено", - уверен источник.На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что получил уведомление от ЕКА о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата оборудования.ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. До этого старт второй части миссии намечался в 2022 году: российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin.

https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, евросоюз, экзомарс