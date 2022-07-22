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Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
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Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию
Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию
Посадочный модуль "Казачок", предназначавшийся для российско-европейской миссии ExoMars, будет возвращен из Италии в Россию, встреча по этому вопросу пройдет в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:48
2022-07-22T13:48
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посадочный модуль "Казачок", предназначавшийся для российско-европейской миссии ExoMars, будет возвращен из Италии в Россию, встреча по этому вопросу пройдет в начале сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в космическом сообществе."Казачок" будет возвращен в Россию. В начале сентября состоится большая встреча между командой миссии ExoMars, "Роскосмосом", Европейским космическим агентством (ЕКА) и представителями итальянской (космической) индустрии. Стороны попытаются решить вопрос о демонтаже и возврате в РФ российского оборудования, находящегося в ЕС, и возврата Европе европейского оборудования, находящегося в России", - сказал собеседник.По его словам, на этой встрече будет найден способ, чтобы российские инженеры смогли приехать в Италию для демонтажа элементов платформы. "Это будет сложно, придется запрашивать особые допуски, но решение будет найдено", - уверен источник.На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что получил уведомление от ЕКА о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата оборудования.ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. До этого старт второй части миссии намечался в 2022 году: российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin.
https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html
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космос - риа наука, россия, роскосмос, евросоюз, экзомарс
13:48 22.07.2022
 
Источник: модуль "Казачок" проекта ExoMars вернут из Италии в Россию

Источник: встреча по возвращению модуля "Казачок" проекта ExoMars состоится в сентябре

© Фото : Thales Alenia SpaceРовер "Розалинд Франклин" на платформе "Казачок"
Ровер Розалинд Франклин на платформе Казачок - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Thales Alenia Space
Ровер "Розалинд Франклин" на платформе "Казачок". Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посадочный модуль "Казачок", предназначавшийся для российско-европейской миссии ExoMars, будет возвращен из Италии в Россию, встреча по этому вопросу пройдет в начале сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в космическом сообществе.
"Казачок" будет возвращен в Россию. В начале сентября состоится большая встреча между командой миссии ExoMars, "Роскосмосом", Европейским космическим агентством (ЕКА) и представителями итальянской (космической) индустрии. Стороны попытаются решить вопрос о демонтаже и возврате в РФ российского оборудования, находящегося в ЕС, и возврата Европе европейского оборудования, находящегося в России", - сказал собеседник.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 20:49
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
По его словам, на этой встрече будет найден способ, чтобы российские инженеры смогли приехать в Италию для демонтажа элементов платформы. "Это будет сложно, придется запрашивать особые допуски, но решение будет найдено", - уверен источник.
На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что получил уведомление от ЕКА о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата оборудования.
ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. До этого старт второй части миссии намечался в 2022 году: российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin.
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