СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом
СМИ: Макрон хочет обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.