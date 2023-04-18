https://ria.ru/20230418/makron-1866012396.html

СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом

СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:06

2023-04-18T11:06

2023-04-18T11:17

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, китай, франция