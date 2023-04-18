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СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 18.04.2023 (обновлено: 11:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/makron-1866012396.html
СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом
СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:06
2023-04-18T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
франция
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
украина
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в мире, украина, россия, китай, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Франция
СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом

СМИ: Макрон хочет обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
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