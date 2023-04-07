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Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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17:42 07.04.2023 (обновлено: 18:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/plan-1863839558.html
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону разработать свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, его слова приводит РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:42
2023-04-07T18:23
в мире
украина
франция
китай
си цзиньпин
эммануэль макрон
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону разработать свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Президент Франции вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыл в среду в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.В феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
https://ria.ru/20230407/politika-1863694962.html
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в мире, украина, франция, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Франция, Китай, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине

Си Цзиньпин предложил Макрону, чтобы Франция внесла свой план урегулирования на Украине

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
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ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону разработать свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
«

"Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль", — говорится в заявлении.

Президент Франции вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыл в среду в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
В феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.
В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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В миреУкраинаФранцияКитайСи ЦзиньпинЭммануэль МакронЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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