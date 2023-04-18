https://ria.ru/20230418/kitay-1866030647.html
Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах
Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах - РИА Новости, 18.04.2023
Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах
Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:50
2023-04-18T11:50
2023-04-18T12:07
россия
китай
москва
сергей шойгу
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. В начале встречи Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР и пожелал успехов на ответственном посту в деле защиты родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая. "Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит тот факт, что после назначения в качестве первой страны для своей зарубежной поездки Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель KHP Си Цзиньпин, после переизбрания посетивший РФ в марте с государственным визитом. "Московский саммит стал главным политическим событием в российско-китайских отношениях в текущем году. Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, сергей шойгу, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, В мире
Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах
Шойгу: Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в военных вопросах
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве.
В начале встречи Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР и пожелал успехов на ответственном посту в деле защиты родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая.
"Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит тот факт, что после назначения в качестве первой страны для своей зарубежной поездки Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель KHP Си Цзиньпин
, после переизбрания посетивший РФ в марте с государственным визитом.
"Московский саммит стал главным политическим событием в российско-китайских отношениях в текущем году. Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - заявил Шойгу.
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