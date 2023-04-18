https://ria.ru/20230418/kitay-1866030647.html

Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах

Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах - РИА Новости, 18.04.2023

Шойгу заявил о важности взаимной поддержки России и КНР в военных вопросах

Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:50

2023-04-18T11:50

2023-04-18T12:07

россия

китай

москва

сергей шойгу

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. В начале встречи Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР и пожелал успехов на ответственном посту в деле защиты родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая. "Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит тот факт, что после назначения в качестве первой страны для своей зарубежной поездки Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель KHP Си Цзиньпин, после переизбрания посетивший РФ в марте с государственным визитом. "Московский саммит стал главным политическим событием в российско-китайских отношениях в текущем году. Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

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китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, сергей шойгу, си цзиньпин, в мире