https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

Подписали приговор. Россия и Китай определили будущее НАТО

Подписали приговор. Россия и Китай определили будущее НАТО - РИА Новости, 18.04.2023

Подписали приговор. Россия и Китай определили будущее НАТО

Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Переговоры с коллегой Сергеем Шойгу и президентом... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T10:16

россия

китай

пекин

владимир путин

сергей шойгу

си цзиньпин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Переговоры с коллегой Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным прошли на фоне информационных вбросов о передаче России китайского оружия. Впрочем, даже без этого Запад с трудом скрывает тревогу из-за сближения двух стран. О развитии межгосударственных отношений — в материале РИА Новости.Теплый приемПутин и Шойгу встретили китайского гостя в Кремле. При этом российский лидер подчеркнул, что считает председателя КНР Си Цзиньпиня своим большим другом. По словам президента, отношения между странами развиваются очень хорошо, в том числе по линии военных ведомств. Речь идет об обмене полезной информацией, военно-техническом взаимодействии и совместных учениях в различных регионах — от Дальнего Востока до Европы.В свою очередь, Ли Шанфу указал, что взаимосвязь между Москвой и Пекином сейчас настолько крепка, что превосходит военно-политические союзы времен холодной войны. При этом министр подчеркнул, что его страна не дружит с Россией против кого-то еще."На протяжении 13 лет КНР является первым торговым партнером России. И мы, развивая отношения, понимаем ту ответственность, которая лежит на наших державах, особенно принимая во внимание то, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены. Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов", — заявил Ли Шанфу.Гость из Китая — знаковая фигура для коллективного Запада. С 2017 по 2022 год Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. В 2018-м США ввели санкции против него и его ведомства из-за сотрудничества с Москвой. Поводом стала покупка российских истребителей и зенитных ракетных систем С-400.Нарастающая паранойяПоследние несколько месяцев западные СМИ постоянно обсуждают сближение России и Китая. В конце прошлой недели директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Си и Путин наладили крепкое сотрудничество. Вместе с тем он пока не видел доказательств того, что Пекин вооружает Москву. Однако если они появятся, китайцев ждут тяжелые последствия.Между тем газета The Washington Post сообщила, что у Пентагона якобы есть данные, согласно которым Пекин согласен поставлять российской армии оружие под видом гражданских товаров, чтобы не привлекать к себе внимания. По версии издания, ведомство получило эту информацию из прослушки Службы внешней разведки России.На этом фоне глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Пекин, где призывала не вооружать Москву. Однако ее китайский коллега Цинь Ган только повторил официальную позицию: "Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и в соответствии с нормами и законами будет регулировать экспорт товаров двойного назначения".Как отмечали в The Guardian, в Пекине уверяли, что Ли Шанфу встретится только с Шойгу. В связи с этим переговоры с Путиным журналисты считают очередным доказательством построения "новой эпохи", которую главы двух государств обсуждали в марте. Газета Le Monde подтверждает: "Китай и Россия находятся в процессе изменения международного порядка, того, который США, как лидер западного мира, установили после Второй мировой войны. <…> Си напоминает Путину: в этом стратегическом предприятии у Китая нет лучшего партнера, чем Россия".Новая эпохаОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что для Пекина сближение с Россией — одна из важнейших задач. В частности, председатель КНР никуда больше не поехал, а министр обороны подчеркнул, что специально совершил первый зарубежный визит в Москву, отмечает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов."В целом отношения между двумя странами складываются идеально. Они формируют такой вид союза, который будет характерен для новой эпохи многополярного мира, в то время как организации вроде НАТО останутся в прошлом. Оказывается, необязательно подписывать какие-то договоры — достаточно проникнуться доверием друг к другу и на этой основе согласовывать общие шаги. Неудивительно, что на Западе чувствуют угрозу, потому что там ничего подобного нет", — говорит эксперт.Встреча с Путиным повысила визит Ли Шанфу до политического уровня, добавляет профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед Сергей Лузянин. Благодаря сближению с Россией КНР прежде всего получит доступ к уникальному боевому опыту. Кроме того, Пекин посылает Западу сигнал — вопреки заявлениям лидеров G7 демонстративно направляет в Москву первых лиц. Таким образом, по словам эксперта, китайцы демонстрируют готовность защищать самостоятельность во внешней политике."Для России сближение тем более важно, потому что китайский рынок позволяет почти полностью закрыть все вопросы по сбыту углеводородов. Кроме того, можно привлекать инвестиции из КНР для развития инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке", — поясняет Лузянин.Эксперты полагают, что Россия и Китай пытаются сложить военно-стратегические потенциалы. В одиночку было бы очень сложно или даже невозможно противостоять США. Москва и Пекин действуют по логике "хочешь мира — готовься к войне".

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, владимир путин, сергей шойгу, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру), нато, министерство обороны сша, политика