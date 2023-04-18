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Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана - РИА Новости, 18.04.2023
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18:25 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html
Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана
Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана - РИА Новости, 18.04.2023
Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана
Проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион, заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире AzTV. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:25
2023-04-18T18:25
политика
азербайджан
баку
нагорный карабах
ильхам алиев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион, заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире AzTV.По словам Алиева, Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230410/karabakh-1864278587.html
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политика, азербайджан, баку, нагорный карабах, ильхам алиев
Политика, Азербайджан, Баку, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана

Алиев призвал живущих в Карабахе армян принять гражданство Азербайджана или уехать

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион, заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире AzTV.
«
"Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства", — сказал он.
По словам Алиева, Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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ПолитикаАзербайджанБакуНагорный КарабахИльхам Алиев
 
 
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