https://ria.ru/20230418/grossi-1866043991.html

Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой

Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой - РИА Новости, 18.04.2023

Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Казахстане, принимает участие в официальных встречах с забинтованной правой рукой. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:33

2023-04-18T12:33

2023-04-18T12:33

в мире

казахстан

рафаэль гросси

магатэ

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Казахстане, принимает участие в официальных встречах с забинтованной правой рукой. В первой половине дня во вторник Гросси принял участие во встрече с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. По итогам переговоров стороны подписали пятилетнюю программу технического сотрудничества. При этом, согласно фото со встречи, повязка на кисти правой руки не помешала гендиректору МАГАТЭ поставить подпись под документом. Позже во вторник Гросси встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На совместном фото с казахстанским лидером Гросси также запечатлен с, предположительно, травмированным запястьем.

https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html

казахстан

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Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, рафаэль гросси, магатэ, касым-жомарт токаев