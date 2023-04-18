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Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой - РИА Новости, 18.04.2023
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12:33 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/grossi-1866043991.html
Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой
Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой - РИА Новости, 18.04.2023
Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Казахстане, принимает участие в официальных встречах с забинтованной правой рукой. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:33
2023-04-18T12:33
в мире
казахстан
рафаэль гросси
магатэ
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Казахстане, принимает участие в официальных встречах с забинтованной правой рукой. В первой половине дня во вторник Гросси принял участие во встрече с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. По итогам переговоров стороны подписали пятилетнюю программу технического сотрудничества. При этом, согласно фото со встречи, повязка на кисти правой руки не помешала гендиректору МАГАТЭ поставить подпись под документом. Позже во вторник Гросси встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На совместном фото с казахстанским лидером Гросси также запечатлен с, предположительно, травмированным запястьем.
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в мире, казахстан, рафаэль гросси, магатэ, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Касым-Жомарт Токаев
Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Казахстан с забинтованной правой рукой

© Фото : страница Рафаэля Гросси в соцсетиГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : страница Рафаэля Гросси в соцсети
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
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АСТАНА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Казахстане, принимает участие в официальных встречах с забинтованной правой рукой.
В первой половине дня во вторник Гросси принял участие во встрече с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. По итогам переговоров стороны подписали пятилетнюю программу технического сотрудничества. При этом, согласно фото со встречи, повязка на кисти правой руки не помешала гендиректору МАГАТЭ поставить подпись под документом.
Позже во вторник Гросси встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На совместном фото с казахстанским лидером Гросси также запечатлен с, предположительно, травмированным запястьем.
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В миреКазахстанРафаэль ГроссиМАГАТЭКасым-Жомарт Токаев
 
 
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