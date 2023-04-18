Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае

Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле 1-9 мая
Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.
Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.
В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.
Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.
"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.
"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.
Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.
В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.
"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.
"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.
В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.
Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".
В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.
Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".
Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.
В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.
"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.
Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.
"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.
В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.
Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".