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Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае - РИА Новости, 18.04.2023
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Культура
 
19:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/festival-1866173284.html
Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае
Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае - РИА Новости, 18.04.2023
Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае
Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Ярославле с 1 по 9 мая, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:17
2023-04-18T19:17
культура
ярославль
бельгия
бахрейн
юрий башмет
игорь бутман
авангард леонтьев
новая россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Ярославле с 1 по 9 мая, сообщили в пресс-службе проекта. Концерты и спектакли пройдут как на основных площадках Ярославля – в филармонии и концертно-зрелищном центре "Миллениум", так и на площадках в Ярославской области. Среди участников фестиваля в этом году пианисты Елизавета Леонская (Австрия), Ксения Башмет, Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский, Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, вокалисты Анна Юркус, Илья Котюхин, актеры МХТ им. Чехова Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник и Кристина Бабушкина, музыканты из Ирана, Сербии, Бельгии, Бахрейна и Италии. Сам маэстро Башмет также примет участие традиционно в двух ипостасях – как солист и как дирижер двух коллективов: симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Гола-концерт открытия "Моцарт-Моцарт" представит две грани композитора – Моцарта известного и Моцарта редко исполняемого. Вечер 2 мая будет посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. В программе – "Симфонические танцы" и Второй концерт для фортепиано с оркестром (солист – Дмитрий Маслеев). В рамках фестиваля пройдут концерты, посвященные музыке Персии, вечер духовых инструментов, барочный концерт-тарантелла, который соединит на сцене Ярославской филармонии музыкантов из разных стран – Бельгии, Бахрейна, Италии. Вечер "Классика встречает джаз", где выступят Юрий Башмета и Игорь Бутман. Завершится фестиваль в Ярославле спектаклем "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются", поставленным Полиной Агуреевой по роману Константина Симонова. На фестивале получит свое развитие Международная духовая академия, пройдут мастер-классы по медным и деревянным инструментам.
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ярославль, бельгия, бахрейн, юрий башмет, игорь бутман, авангард леонтьев, новая россия, солисты москвы, культура, новости культуры
Культура, Ярославль, Бельгия, Бахрейн, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Авангард Леонтьев, Новая Россия, Солисты Москвы, Культура, Новости культуры
Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле в мае

Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль Башмета пройдет в Ярославле 1-9 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Юрий Башмет
Народный артист СССР Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист СССР Юрий Башмет. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Ярославле с 1 по 9 мая, сообщили в пресс-службе проекта.
Концерты и спектакли пройдут как на основных площадках Ярославля – в филармонии и концертно-зрелищном центре "Миллениум", так и на площадках в Ярославской области.
Среди участников фестиваля в этом году пианисты Елизавета Леонская (Австрия), Ксения Башмет, Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский, Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, вокалисты Анна Юркус, Илья Котюхин, актеры МХТ им. Чехова Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник и Кристина Бабушкина, музыканты из Ирана, Сербии, Бельгии, Бахрейна и Италии.
Сам маэстро Башмет также примет участие традиционно в двух ипостасях – как солист и как дирижер двух коллективов: симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы".
Кубинская вокалистка Зуле Герра - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза
19 февраля, 22:00
Гола-концерт открытия "Моцарт-Моцарт" представит две грани композитора – Моцарта известного и Моцарта редко исполняемого. Вечер 2 мая будет посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. В программе – "Симфонические танцы" и Второй концерт для фортепиано с оркестром (солист – Дмитрий Маслеев).
В рамках фестиваля пройдут концерты, посвященные музыке Персии, вечер духовых инструментов, барочный концерт-тарантелла, который соединит на сцене Ярославской филармонии музыкантов из разных стран – Бельгии, Бахрейна, Италии. Вечер "Классика встречает джаз", где выступят Юрий Башмета и Игорь Бутман.
Завершится фестиваль в Ярославле спектаклем "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются", поставленным Полиной Агуреевой по роману Константина Симонова.
На фестивале получит свое развитие Международная духовая академия, пройдут мастер-классы по медным и деревянным инструментам.
Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
8 из 8

Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
1 из 8

В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
2 из 8

Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
3 из 8

"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
4 из 8

Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
5 из 8

В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
6 из 8

"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
7 из 8

В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
8 из 8
 
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