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Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета - РИА Новости, 14.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:09 14.03.2023 (обновлено: 13:34 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/teatr-1857648794.html
Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета
Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета - РИА Новости, 14.03.2023
Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета
В Московском театре имени Гоголя представили музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". РИА Новости, 14.03.2023
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В Московском театре имени Гоголя представили музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются".
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96
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москва, россия, константин симонов (политолог), юрий башмет, никита михалков, фото, музыка, новости культуры, фото
Москва, Россия, Константин Симонов (политолог), Юрий Башмет, Никита Михалков, Культура, Музыка, Новости культуры, Фото
Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета

Театр имени Гоголя представил премьеру "Живые и мертвые" с оркестром Башмета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В Московском театре имени Гоголя представили музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются".
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Адаптировала произведение для сцены заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В спектакле принял участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Роман "Живые и мертвые" — это синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

"Это книга честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались своей жизнью. Но за этой беспощадной правдой — боль и острое чувство любви человека к Родине", — отмечают авторы проекта.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

Постановку впервые показали в Москве в рамках IV Зимнего международного Фестиваля искусств. Это совместный проект с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В разных героев романа перевоплотились Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Николай Чиндяйкин, Иван Добронравов, Варя Насонова и не только.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического", — поясняют создатели спектакля.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".

Спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".

© Фото предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
8 из 8
 
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