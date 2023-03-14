Театр имени Гоголя представил премьеру с оркестром Башмета

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В постановке ее авторы проводят параллели между трагическим и героическим. Первое выступает как камертон проверки человека, осмысления его ценности и величия его духа.

Проект показывает, что общечеловеческая Память — это "условие включения в историю, ей не следует пренебрегать, ведь опасна та трагедия, которую забывают".